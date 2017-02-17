Прибыль AviaAM Leasingi в прошлом году выросла на 48% до 16 млн. евро

Листингуемое на Варшавской бирже литовское предприятие аренды самолетов AviaAM Leasing в прошлом году получило 15,952 млн. евро чистой прибыли -на 48,1% больше, чем в 2015 году, когда прибыль была 10,769 млн. евро.

Выручка компании за год увеличилась в 2,8 раза до 80,863 млн. евро, сообщила компания AviaAM Leasing через Варшавскую биржу.

Выручка AviaAM Leasing в России в прошлом году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 65,4% до 25,517 млн. евро. Выручка компании на Виргинских островах составила 22,489 млн. евро, на Кипре – 14,948 млн. евро, в Польше – 8,631 млн. евро. В этих странах в 2015 году предприятие доходов не получило.

В конце 2016 года AviaAM Leasing принадлежало 17 самолетов, из которых 16 сдавались в аренду, а еще один Boeing готовили к эксплуатации.

В конце прошлого года кипрское предприятие ALH Aircraft Leasing Holdings владело 30,01% акций AviaAM Leasing, компания Mesotania Holdings – 25,17% акций, польский пенсионный фонд ING – 11,55%, другие акционеры – 32,25% акций.

BNS

Метки: AviaAM Leasingi, Литва, прибыль