Прибыль банка SEB подскочила на 80,5% до 20,4 млн евро

Одна из крупнейших в Литве группа банка SEB за первый квартал этого года заработала 20,4 млн евро неаудитированной чистой прибыли – на 80,5% больше, чем в январе-марте 2016-го, когда прибыль достигала 11,3 млн евро.

Чистая прибыль только банка SEB в этом году составила 21,7 млн евро – на 73,6% больше, чем год назад (12,5 млн евро), говорится в сообщении банка.

Активы группы SEB bankas за последние 12 месяцев возросли на 11% и на конец марта достигали 7,6 млрд евро. Чистая стоимость составляющего большую часть активов портфеля лизинга и займов группы за год увеличилась на 9% до 5,4 млрд евро.

По словам председателя правления и президента банка SEB Раймондаса Квядараса, в этом году банк предоставил больше кредитов как физическим лицам, так и юридическим.

В среде низких процентов продолжал увеличиваться банковский портфель вкладов (включая средства финансовых институтов) – он за последние 12 месяцев увеличился на 4% и на конец марта достигал 4,9 млрд евро.

Доходы группы SEB в первом квартале 2017-го достигали 41,3 млн евро – на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2016-го.

BNS

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