За девять месяцев этого года прибыль контролируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовского банка Siauliu bankas составила 23,379 млн. евро – на 39% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (38,354 млн. евро).
Группа банка за три квартала этого года получила 24,645 млн. евро чистой прибыли – на 33,4% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года (37,023 млн. евро), говорится в отчете Siauliu bankas.
Акции банка котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
Метки: Šiaulių bankas, ЕБРР, Литва
(94.45.179.237) Екатерина пишет:
2017 11 07 at 13:21
А может у него была тайная любовь и он её от всех скрывал ?
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лжеАс (который пишет рлд никами федот – алдона-бава-пальмира-остап-маруся морская и многими дрругими притворился мною и они с тимур2 вмтретились, поженились и усыновили Ричарда который пошел в отца (тимура) антисемита. Но он быстро скопытился. А я настоящий Ас остался один…
Ад-мин — 89.138.155.204
Всё дуркуешь осёл на моём нике? Молодец ты проявляешь характер пять месяцев макака у же это делаешь.
А может у него была тайная любовь и он её от всех скрывал ?
timur2 вернись ко мне!
Ну вот как всегда пишут из психушки и ничего объяснить не могут.
Я тоже хочу спросить почему ты засранец 89.138.155.204 скачешь не под своим ником Алдона? Почему скачешь под чужим баран?
Timur хам и баран как и эта ублюдочная Алдона 89.138.155.204. Самый умный на форуме это я,минус один у меня я очень люблю печенье.
Что за культура тут на форуме? Почему больной тимур2 имеют доступ?
Соси горбатого карлика свисток. ((Лярла волосатая.
Что ((дярла 89.138.155.204 грымза вылезла поскакать,гы,гы,гы. Ляжки брей:)))).
Бедные банкиры. Надо бы скинуться им на мерседесы.
Грядет новый крах кризис. Вся жизнь системы кризис или ожидание кризиса. С экономикой всегда всё не порядок и потом кто в ней?