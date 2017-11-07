Прибыль банка Siauliu bankas снизилась на 39% до 23,4 млн. евро

За девять месяцев этого года прибыль контролируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовского банка Siauliu bankas составила 23,379 млн. евро – на 39% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (38,354 млн. евро).

Группа банка за три квартала этого года получила 24,645 млн. евро чистой прибыли – на 33,4% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года (37,023 млн. евро), говорится в отчете Siauliu bankas.

Акции банка котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

Метки: Šiaulių bankas, ЕБРР, Литва