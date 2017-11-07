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Прибыль банка Siauliu bankas снизилась на 39% до 23,4 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 07, 0:09   |   Комментариев: 13

За девять месяцев этого года прибыль контролируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовского банка Siauliu bankas составила 23,379 млн. евро – на 39% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (38,354 млн. евро).

Группа банка за три квартала этого года получила 24,645 млн. евро чистой прибыли – на 33,4% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года (37,023 млн. евро), говорится в отчете Siauliu bankas.

Акции банка котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

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Комментарии читателей (13)
  1. (89.138.155.204) As пишет:
    2017 11 07 at 16:02

    (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 11 07 at 13:21
    А может у него была тайная любовь и он её от всех скрывал ?
    —————-

    лжеАс (который пишет рлд никами федот – алдона-бава-пальмира-остап-маруся морская и многими дрругими притворился мною и они с тимур2 вмтретились, поженились и усыновили Ричарда который пошел в отца (тимура) антисемита. Но он быстро скопытился. А я настоящий Ас остался один…

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 11 07 at 13:26

    Ад-мин — 89.138.155.204

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 11 07 at 13:26

    Всё дуркуешь осёл на моём нике? Молодец ты проявляешь характер пять месяцев макака у же это делаешь.

  4. (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 11 07 at 13:21

    А может у него была тайная любовь и он её от всех скрывал ?

  5. (89.138.155.204) As пишет:
    2017 11 07 at 13:17

    timur2 вернись ко мне!

  6. (90.134.43.12) Bava пишет:
    2017 11 07 at 08:54

    Ну вот как всегда пишут из психушки и ничего объяснить не могут.

  7. (90.134.43.12) Bava пишет:
    2017 11 07 at 08:51

    Я тоже хочу спросить почему ты засранец 89.138.155.204 скачешь не под своим ником Алдона? Почему скачешь под чужим баран?

  8. (90.134.43.12) Bava пишет:
    2017 11 07 at 08:48

    Timur хам и баран как и эта ублюдочная Алдона 89.138.155.204. Самый умный на форуме это я,минус один у меня я очень люблю печенье.

  9. (89.138.155.204) As пишет:
    2017 11 07 at 08:47

    Что за культура тут на форуме? Почему больной тимур2 имеют доступ?

  10. (83.182.41.66) timur2 пишет:
    2017 11 07 at 08:42

    Соси горбатого карлика свисток. ((Лярла волосатая.

  11. (83.182.41.66) timur2 пишет:
    2017 11 07 at 08:40

    Что ((дярла 89.138.155.204 грымза вылезла поскакать,гы,гы,гы. Ляжки брей:)))).

  12. (89.138.155.204) As пишет:
    2017 11 07 at 07:43

    Бедные банкиры. Надо бы скинуться им на мерседесы.

  13. (90.138.162.115) Маруся Морская пишет:
    2017 11 07 at 07:23

    Грядет новый крах кризис. Вся жизнь системы кризис или ожидание кризиса. С экономикой всегда всё не порядок и потом кто в ней?






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