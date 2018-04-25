Прибыль банков Литвы крупнейшая с 2007 года

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По данным до аудита, в 2018 году действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков получили 357,9 млн евро прибыли – это на 49,3% больше, чем в позапрошлом году (239,7 млн евро), сообщил Банк Литвы (Центробанк, БЛ). Председатель правления БЛ Витас Василяускас отметил, что это крупнейший показатель прибыль с 2007 года, когда банки получили 370 млн евро прибыли.

«Банки точно не могут жаловаться на результат прошлого года. Кроме двух убыточных лет, которые были значительно давно (в 2009-2010 годах), банки постоянно наращивали прибыль», – заявил во вторник на пресс-конференции глава БЛ.

В 2009 году совокупные убытки банков достигали 1,073 млрд евро, а в 2010-ом – 70,3 млн евро.

Центральный банк отмечает, что этот год банковский сектор начал обновленным, а в прошлом году банки щедро давали кредиты и заработали на этой деятельности основную часть прибыли. Росли и активы банков, состояние их капитала было стабильным.

В прошлом году совокупные активы банков выросли на 4,7% до 28,6 млрд евро, обязательства (86% их составляют вклады) составили почти 26 млрд евро, совокупная сумма кредитов выросла на 6,7% до 19,9 млрд евро.

«В начале 2018 года мы отмечали рост процентов, они в прошлом году выросли приблизительно на 0,2 проц. пункта. Каковы причины? Вы знаете последнее решение Европейского Центробанка, он стремится к климату низких процентов до конца этого года. Мы считаем, что основной фактор роста процентов, прежде всего, связан с банковской концентрацией. То есть, концентрационная мощь в банках увеличивается», – утверждает В. Василяускас.

Он добавил, что хотя литовская экономики и растет «сверх потенциала», концентрация банковского сектора повышает проценты, они исторически самые низкие, если говорить о процентах, которые были после финансового кризиса. Кроме того, сейчас отмечается тенденция остановки их роста.

Сейчас в стране лицензиями банка или специализированного банка обладают 7 банков, а в качестве филиалов иностранных банков действуют 9 банков. Это на три участника рынка больше, чем в прошлом году.

BNS