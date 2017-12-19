  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.12.19 Текущий номер: N49 (1189) 7 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Прибыль банков выросла на 0,1% до 178,1 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 19, 11:00   |   Комментариев: 0

Действующие в Литве банки и филиалы иностранных банков за девять месяцев этого года заработали 178,094 млн. евро прибыли – на 0,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 года, когда она составила 177,842 млн. евро.

В этом году прибыльно работали 10 банков и отделений иностранных банков, убытки понесли три участника рынка, сообщил Банк Литвы (Центробанк).

Совокупные активы банков в конце сентябре этого года составили 26,491 млрд. евро – на 0,3% больше, чем в конце июня этого года и на 7% больше, чем в конце сентября прошлого года.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿