Прибыль банков выросла на 0,1% до 178,1 млн. евро

Действующие в Литве банки и филиалы иностранных банков за девять месяцев этого года заработали 178,094 млн. евро прибыли – на 0,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 года, когда она составила 177,842 млн. евро.

В этом году прибыльно работали 10 банков и отделений иностранных банков, убытки понесли три участника рынка, сообщил Банк Литвы (Центробанк).

Совокупные активы банков в конце сентябре этого года составили 26,491 млрд. евро – на 0,3% больше, чем в конце июня этого года и на 7% больше, чем в конце сентября прошлого года.

BNS

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