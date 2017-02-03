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Прибыль Danske Bank от основной деятельности в Литве снизилась на 22% до 9,2 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 02, 13:10   |   Комментариев: 0

По данным до аудита, чистая прибыль второй по активам в Северной Европе финансовой группы   Danske   Bank  в Литве в прошлом году составила 9,2 млн. евро – на 22% меньше, чем в 2015 году (11,9 млн. евро).

Предналоговая прибыль от основной банковской деятельности сократилась на 36% до 9,2 млн. евро, говорится в отчете банка о деятельности в 2016 году.

Совокупные доходы банка в прошлом году, по сравнению с 2015-ым, сократились на 10% до 19 млн. евро, а расходы на деятельность – на 7% до 10,6 млн. евро.

Кредитный портфель Danske Bank за 12 месяцев вырос на 33% до 735 млн. евро, сумма вкладов – на 1% до 882 млн. евро.

BNS

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