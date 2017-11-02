Прибыль Danske Bank от основной деятельности в Литве в этом году упала на треть до 5,8 млн. евро

Литовский филиал второй по активам финансовой группы в Северной Европе Danske Bank за девять месяцев этого года получил от основной деятельности (корпоративного и частного банкинга) 5,8 млн. евро чистой прибыли до аудита – на 32,6% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (8,6 млн. евро).

Доналоговая прибыль филиала от основной деятельности в этом году уменьшилась на 18,3% до 6,7 млн. евро, говорится в отчете литовского филиала Danske Bank за девять месяцев 2017 года.

“По сравнению с таким же периодом прошлого года выручка банка уменьшалась, прежде всего, из-за снижения активности инвесторов, которая была обусловлена негативными условиями годовых. Филиал продолжает проект интегрирования информационных систем с системами группы Danske Bank. Из-за этих инвестиций росли расходы банка на деятельность”, – сказал для пресс-релиза гендиректор литовского филиала Danske Bank Рамунас Бичюлайтис.

Выручка филиала в этом году упала на 4% до 13,8 млн. евро. Чистые доходы от годовых уменьшились на 1% до 10,1 млн. евро, чистые доходы от комиссионных – на 8% до 2,4 млн. евро, чистые доходы от торговли – на 25% до 1,2 млн. евро. Между тем расходы филиала на деятельность возросли на 12% до 8,6 млн. евро.

Кредитный портфель филиала за 12 месяцев вырос на 1% до 753 млн. евро, портфель вкладов – на 9% до 1,009 млрд. евро.

BNS

Метки: Danske Bank, Литва