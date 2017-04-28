Прибыль Danske Bank упала на 24% до 2,5 млн евро

Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы Danske Bank в первом квартале от основной деятельности (частный и бизнес-банкинг) заработал 2,5 млн евро неаудитированной чистой прибыли – на 24% меньше, чем в январе-марте прошлого года, когда она достигала 3,3 млн евро.

Предналоговая прибыль от основной деятельности филиала в этом году сократилась на 17% до 2,9 млн евро, говорится в отчёте Литовского филиала Danske Bank за 2016 г.

Доходы филиала уменьшились на 10% до 4,5 млн евро, в то время как расходы от деятельности возросли на 16% до 2,9 млн евро.

Кредитный портфель филиала за 12 месяцев увеличился на 3% до 731 млн евро, портфель вкладов уменьшился на 14% до 871 млн евро.

BNS

Метки: Danske Bank, Литва, прибыль