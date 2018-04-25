Прибыль группы Apranga в этом году упала на 50% до 2,1 млн евро

🔊 Воспроизвести

В первой половине этого года Apranga, крупнейший ритейлер одеждой в странах Балтии, контролируемый концерном MG Baltic, заработал 2,144 млн евро консолидированной чистой прибыли — на 49,8% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда прибыль составляла 4,272 млн евро.

Консолидированный доход компании Apranga за год увеличился на 3,1% до 83 237 млн евро, говорится в представленном Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq отчёте о результатах работы в первом полугодии.

В этом году доходы основной компании группы снизились на 1,4% до 31,78 млн евро, чистая прибыль — на 1,5% до 8,377 млн евро.

BNS