Прибыль группы DNB в Литве в 2016 году выросла на 18% до 22,8 млн. евро

По данным до аудита, в 2016 году чистая прибыль литовского банка DNB bankas , принадлежащего одноименной крупнейшей норвежской группе финансовых услуг, составила 22,8 млн. евро – на 18,3% больше, чем в позапрошлом году.

Выручка банка выросла на 8,7% до 114,1 млн. евро, расходы на деятельность и прочие расходы сократились на 6,4% до 67,3 млн. евро.

Активы банка DNB bankas за минувший год выросли на 2% и в конце декабря составили 3,98 млрд. евро. Портфель кредитов, составляющий основную часть имущества, сократился на 0,2% до 2,75 млрд. евро, стоимость лизингового портфеля выросла на 12,7% до 160 млн. евро, сумма находящихся в банке вкладов выросла на 5,7% до 2,48 млрд. евро.

Портфель банковских кредитов частным лицам в прошлом году вырос на 7,8% и превысил 1,5 млрд. евро, а сумма вкладов индивидуальных клиентов выросла на 6,9% до 1,35 млрд. евро.

BNS

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