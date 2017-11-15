Прибыль группы Inter RAO Lietuva в этом году снизилась до 6,2 млн. евро

Контролируемый российским энергетическим гигантом “Интер РАО” поставщик электроэнергии в Литве – Inter RAO Lietuva получил за три квартала этого года 6,197 млн. евро консолидированной чистой прибыли – на 10% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года.

Консолидированные доходы компании от продаж за год увеличились на 7,4% до 133,341 млн. евро, сообщила Inter RAO Lietuva результаты первого полугодия через Варшавскую биржу.

“В 2017 году компания продала в Литве больше электроэнергии и получила немного больше выручки, чем за соответствующий период год назад, однако из-за сформировавшихся на рынке более низких цен на электроэнергию заработала меньше. Продажи росли благодаря увеличению числа клиентов предприятия и выработки электроэнергии в парке ветрогенераторов в Видмантай по причине благоприятных погодных условий”, – сказал для пресс-релиза гендиректор компании Inter RAO Lietuva Гедрюс Бальчюнас.

В этом году предприятие продало в Литве 2762 гигаватт-часов электроэнергии – на 17,9% больше, чем за такой же период прошлого года (2342 гигаватт-часов), а вся группа предприятий – 3564 гигаватт-часов или на 10,6% больше, чем за три квартала прошлого года (3221 гигаватт-часов).

Прибыль группы до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в этом году снизилась на 9,4% до 9,6 млн. евро.

Контролируемое российским “Интер РАО” предприятие RAO Nordic владеет 51% акций Inter RAO Lietuva, литовская инвесткомпания Scaent Baltic – 29% акций. Еще 20% акций компании находятся в свободном обращении на Варшавской бирже.

BNS

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