Прибыль группы SEB bankas сократилась на 1% до 63,8 млн. евро

За три квартала этого года группа одного из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB bankas получила 63,8 млн. евро чистой прибыли – на 1% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года (64,5 млн. евро). Чистая прибыль одного лишь банка за год сократилась на 2% до 65 млн. евро.

Активы банковской группы за год выросли на 5% и в конце сентября составили 7,7 млрд. евро. Чистая стоимость портфеля кредитов и лизинга, составляющих основную часть активов группы, за год выросла на 7% до 5,7 млн. евро.

По словам председателя правления и президента банка SEB bankas Раймондаса Кведараса, рост портфеля кредитов и лизинга обусловлен повышением жилищных заимствований жителей и кредитами на потребительские нужды, а также последовательными инвестициями компаний.

Портфель вкладов банка SEB bankas (включая средства финансовых организаций) за год вырос на 6% до 5,1 млрд. евро.

Выручка группы SEB за три квартала составила 129,6 млн. евро – на 8,3% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года (141,1 млн. евро). Если не считать доходы одноразового характера за продажу акций VISA Europe Limited, выручка за три квартала группы в этом году выросла на 8%.

В группу банка SEB входят SEB bankas, SEB investiciju valdymas и Venture Capital.

BNS

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