Прибыль Klaipedos nafta упала на 30% до 4,8 млн евро

Литовский оператор терминала сжиженного природного газа (СПГ) и перевалки нефтепродуктов Klaipedos nafta за первый квартал заработал 4,812 млн евро чистой прибыли – на 29,8% меньше, чем год назад, когда прибыль достигала 6,857 млн евро.

Доходы компании за год уменьшились на 10,8% до 27,28 млн евро, говорится в отчёте Klaipedos nafta за первый квартал.

Доходы нефтетерминалов Klaipedos nafta в этом году упали на 30% до 8,7 млн евро, а терминала СПГ увеличились на 2,2% до 18,5 млн евро.

Совокупная перевалка нефти на терминалах компании за год понизилась на треть до 1,55 млн тонн. Как отмечает Klaipedos nafta, переработка и экспорт нефти через терминалы компании сократилась в связи с сокращением поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Объёмы разгазовки на терминале СПГ в этом году упали на 70% до 5,1 мегаваттчаса (MWh).

Прибыль Klaipedos nafta до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в январе-марте составила 8,716 млн евро – на 20% меньше, чем год назад. Маржа EBITDA за год понизилась на 3,6 пункта до 32%.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, Литва, прибыль