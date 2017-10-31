Прибыль Klaipedos nafta в этом году уменьшилась на 5,6% до 12,3 млн. евро

Чистая прибыль компании-оператора погрузок нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta за девять месяцев этого года составила 12,318 млн. евро – на 5,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (13,042 млн. евро).

Выручка компании в январе-сентябре этого года составила 79,498 млн. евро – на 1% меньше, чем за девять месяцев 2016 года (80,284 млн. евро), сообщила Klaipedos nafta.

Показатель прибыли компании за девять месяцев до уплату налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) снизился на 1,6% до 23,919 млн. евро, маржа EBITDA снизилась на 0,2 проц. пункта до 30,1%.

Объемы погрузок нетфтерминалов компании в Клайпеде и Субачюсе в этом году упали на 10,3% до 5,2 млн. тонн, регазификации и перегрузок – на 14,1% до 10,5 мегаватт-часов. Выручка нефтетерминалов в этом году уменьшилась на 6,4% до 27,779 млн. евро, выручка терминала СПГ выросла на 2,4% до 51,719 млн. евро.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, концерну Achemos grupe – 10,24%.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, Литва