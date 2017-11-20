Прибыль Lietuvos energija в этом году снизилась на 19% до 77,1 млн. евро

За три квартала этого года находящийся в госуправлении литовский холдинг энергокомпаний Lietuvos energija заработал 77,1 млн. евро прибыли – на 19% меньше, чем год назад. Выручка группы упала на 2,5% до 783 млн. евро, сообщила компания.

Однако скорректированный показатель прибыли до уплаты процентов, налогов, без учета износа и амортизации ( EBITDA ) вырос на 5% до 166 млн. евро, а скорректированная (сопоставимая) чистая прибыль выросла на 35,4% до 91,3 млн. евро.

Холдинг сообщил, что инвестиции в этом году сократились на 14% до 152,2 млн. евро. На сокращение инвестиций повлияло приобретение парков ветряных установок в первом квартале 2016 года.

Больше всего инвестиций было направлено на поддержание распределительной сети (48%) и развитие (23%).

100% акций Lietuvos energija принадлежат государству, ими на правах доверия владеет министерство финансов.

BNS

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