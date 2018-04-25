Прибыль Lietuvos gelezinkeliai превысит 50 млн евро

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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) надеется, что ее прибыль за 2018 год превысит 50 млн евро, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

«Кажется, мы фиксируем перевозки в 58 млн тонн, показателем прибыли пока не располагаем, но думаю, что превысим 50 млн евро, и это значительный рост», – сказал в интервью газете глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

В 2017–ом Lietuvos gelezinkeliai перевезла 52,6 млн тонн грузов и заработала 27 млн евро прибыли, это означает, что в 2018-ый принес компании рост грузооборота в 10%, и увеличение годовой чистой прибыли.

М. Бартушка признает, что такой интенсивный рост, которого компании удалось добиться в 2017-2018 годах, будет трудно сохранить в этом году.

BNS