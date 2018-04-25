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Прибыль Lietuvos gelezinkeliai превысит 50 млн евро

Фото BFL

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) надеется, что ее прибыль за 2018 год превысит 50 млн евро, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

«Кажется, мы фиксируем перевозки в 58 млн тонн, показателем прибыли пока не располагаем, но думаю, что превысим 50 млн евро, и это значительный рост», – сказал в интервью газете глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

В 2017–ом Lietuvos gelezinkeliai перевезла 52,6 млн тонн грузов и заработала 27 млн евро прибыли, это означает, что в 2018-ый принес компании рост грузооборота в 10%, и увеличение годовой чистой прибыли.

М. Бартушка признает, что такой интенсивный рост, которого компании удалось добиться в 2017-2018 годах, будет трудно сохранить в этом году.

BNS

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