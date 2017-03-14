Прибыль литовских банков в прошлом году выросла на 17% до 252 млн. евро

Литовские банки и филиалы зарубежных банков в Литве в прошлом году получили 252,2 млн. евро совокупный прибыли до аудита – на 17,1% больше, чем в 2015 году. Банк Литвы (БЛ) сообщил, что в прошлом году прибыльно действовали 10 банков и филиалов, убытки понесли 3 участника рынка.

“Главным известием будет то, что в прошлом году активы банков продолжали расти и продолжалась консолидация (…)”, – сказал на пресс-конференции во вторник председатель правления БЛ Витас Василяускас.

По данным БЛ, активы банков в прошлом году увеличились на 10% до 25,8 млрд. евро.

BNS

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