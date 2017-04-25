Прибыль литовского банка Swedbank в этом году выросла до 29 млн. евро

В первом квартале этого года чистая прибыль одиного из крупнейших в Литве коммерческих банков Swedbank составила 29 млн. евро – на 33% больше, чем в январе-марте 2016 года, когда прибыль достигала 22 млн. евро.

За год кредитный портфель банка вырос на 14% и в конце марта составил 4,6 млрд. евро. Сумма вкладов в банке в этом году выросла на 13% и на конец марте составила 6 млрд. евро, соотношение кредитов и вкладов за год не изменилось и составило 77%.

Совокупные чистые доходы Swedbank в Литве в первом квартале достигли 51 млн. евро – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активы банка в конце марта достигли 7,028 млрд. евро – на 14% (853,8 млн. евро) больше, чем в конце марта 2016 года.

BNS

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