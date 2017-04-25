  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.25 Текущий номер: N16 (1156) 20 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Прибыль литовского банка Swedbank в этом году выросла до 29 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 25, 10:39   |   Комментариев: 2

В первом квартале этого года чистая прибыль одиного из крупнейших в Литве коммерческих банков Swedbank  составила 29 млн. евро – на 33% больше, чем в январе-марте 2016 года, когда прибыль достигала 22 млн. евро.

За год кредитный портфель банка вырос на 14% и в конце марта составил 4,6 млрд. евро. Сумма вкладов в банке в этом году выросла на 13% и на конец марте составила 6 млрд. евро, соотношение кредитов и вкладов за год не изменилось и составило 77%.

Совокупные чистые доходы Swedbank в Литве в первом квартале достигли 51 млн. евро – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активы банка в конце марта достигли 7,028 млрд. евро – на 14% (853,8 млн. евро) больше, чем в конце марта 2016 года.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 04 25 at 20:27

    Не зря Шведбанк обосновался здесь,чтобы обогатиться и обнищать страну.

  2. (89.116.164.235) Aleks пишет:
    2017 04 25 at 12:23

    А народ все бедней и бедней….






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿