Прибыль Siauliu bankas в этом году упала на 26% до 15,2 млн. евро

Прибыль контролируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и местными акционерами литовского банка Siauliu bankas за первый квартал была 15,226 млн. евро – на 26,4% меньше, чем в январе-марте прошлого года (20,676 млн. евро).

Группа банка в этом году получила 13,434 млн. евро чистой прибыли – на 24,2% меньше, чем в январе-марте 2016 года (17,733 млн. евро), говорится в отчете Siauliu bankas за три месяца.

Чистые доходы группы банка от годовых в этом году уменьшились на 5,1% до 14,158 млн. евро, чистые доходы от услуг и комиссионных увеличились на 13,4% до 2,528 млн. евро.

Активы группы Siauliu bankas за три месяца этого года увеличились на 1,5% и в конце марта были 1,89 млрд. еврось на 1,5% и в конце марта были 1,89 млрд. евро, активы ть на 2,1% до 1,861 млрд. евро.

Кредитный портфель группы, который составляет большую часть активов, в этом году уменьшился на 0,9% до 945,358 млн. евро, портфель вклая на 2,7% до 1,536 млрд. евро.

Акции банка котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

Метки: Nasdaq, Šiaulių bankas, ЕБРР, Литва