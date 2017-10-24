Прибыль Swedbank в этом году увеличилась на 15% до 85 млн. евро

Один их крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank за девять месяцев этого года получил 85 млн. евро чистой прибыли – на 15% больше, чем за такой же период прошлого года (74 млн. евро).

“Финансовые результаты Swedbank за три квартала в Литве отражают общие экономические условия и тенденции в стране. Потребление домашних хозяйств в стране продолжало расти, и это можно связывать с самым низким уровнем безработицы за девять лет, а также с ростом заработной платы”, – сказала для пресс-релиза глава Swedbank в Литве Довиле Григене.

Общая выручка Swedbank в этом году увеличилась на 13% до 161 млн. евро, расходы – на 7% до 66 млн. евро, а соотношение расходов и доходов составило 41% (в прошлом году – 43%).

Портфель кредитов банка вырос на 4% (183 млн. евро) до 4,8 млрд. евро, сумма вкладов – на 6% (354 млн. евро) до 6,1 млрд. евро.

BNS

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