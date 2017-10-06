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Прибывающие в Литву военные НАТО информированы об угрозе взлома смартфонов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 06, 16:00   |   Комментариев: 0

Прибывающие в Литву военные НАТО информированы о возможных взломах смартфонов.

Об этом BNS информировало Минобороны, отвечая на вопрос в связи с сообщением американской газеты Wall Street Journal о том, что Россия нацелилась на смартфоны натовских военных в странах Балтии и Польше. “Прибывающие в Литву военнослужащие НАТО знают о существовании угроз такого характера и используют смартфоны с учетом национальных ограничений и требований по защите безопасности”, – указал BNS Отдел по информированию общественности Минобороны.

“Литовских военных и всех работающих, служащих в системе обороны ежегодно знакомят с возможным риском при использовании смарт-технологий, а также с необходимой информацией, защитой данных, при этом им напоминают о необходимости ответственно пользоваться средствами связи”, – информировала министерство.

Военные, должностные лица и представители правительство стран – членов НАТО сказали Wall Street Journal, что Россия организовала кампанию по взлому смартфонов военных. По их мнению, это было сделано с целью получения оперативной информации, оценки боевой мощи и запугивания военнослужащих.

Военные говорят, что мишенью этой кампании являются 4 тысячи натовских военных, размещенных в этом году в Польше и странах Балтии.

BNS

Метки: 

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