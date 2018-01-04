Прибывшие молодые звезды из США называют Пренай остановкой на пути в NBA

Для прибывших в среду вечером в Литву подростков-баскетболистов из известной американской семьи Боллов пренско-бирштонский баскетбольный клуб Vytautas станет промежуточной остановкой на пути в лос-андежлесскую команду NBA Lakers , заявил эксцентричный отец баскетболистов ЛаВар, прославившийся своими спорами с президентом США.

“Я приведу своих мальчиков в Lakers , но сначала нам нужно приехать сюда и поразвлекаться”, – сказал ЛаВар Болл в Вильнюсском аэропорту, отвечая на вопрос BNS.

“Не мы выбрали Литву – это Литва выбрала нас”, – добавил он.

Семью Боллов в Вильнюсском аэропорту встречали десяток литовских и американских журналистов, толпа любопытных, а также исполнитель Юргис Диджюлис с песней Welcome to Lithuania.

Из столицы семья отправился на специально заказанном автобусе для вечеринок. Они должны поселиться в Бирштонасе.

Клуб Vytautas не скрывает, что контракт с 16-летним ЛаМело и 19-летним ЛиАнджело Боллами важен не столько в спортивном, сколько в коммерческом смысле.

После подписания договора у Vytautas уже появился один спонсор, сейчас клуб ведет переговоры с несколькими другими потенциальными спонсорами.

В начале декабря, когда Vytautas подписал договора с братьями Боллами, Пренай и Литва часами фигурировали в американских СМИ, а дикторы пытались правильно произнести название города или клуба, в котором они будут играть.

Фамилия этих баскетболистов в последнее время на слуху по причине острого на язык отца ЛаВара и игры брата Лонзо в NBA . Многие сравнивают их с известной американской семьей Кардашьян.

ЛаВар в прошлом году оказался в центре внимания СМИ, когда его обвинил в неблагодарности президент США Дональд Трамп, утверждающий, что помог его сыну ЛиАнджело избежать тюрьмы из-за кражи в Китае.

BNS

Метки: Литва