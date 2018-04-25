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В последний раз Тимур Шаов со своими музыкантами выступал в Вильнюсе два года назад. Было здорово! Соскучились? Мы рады сообщить, что 20 апреля в 19.00 на сцене вильнюсского, пожалуй, самого уютного зала в центре Старого города со своей группой выступит этот замечательный исполнитель, поэт и композитор с программой «Песни из нового альбома, лучшие старые песни и песни по вашим заявкам!»

Тимур Шаов в авторской песне стоит несколько особняком. Иногда его называют «поющий Жванецкий», иногда сравнивают с Галичем и Высоцким. Но у него, несомненно, своя оригинальная интонация.

Очень сложно отнести творчество Шаова к какому-то музыкальному направлению. Он – разный. В его музыкальном формате и авторская песня, и рок-н-ролл, и романс, и баллада, и стилизации под городской фольклор, и национальные мотивы.

Его песни можно услышать и на «Эхо Москвы», и на радио «Шансон». Его принимают как своего и на фестивале «Старый рок» в Екатеринбурге, и на Грушинском. В разное время его приглашали на свои передачи Михаил Веллер и Виктор Топаллер, Андрей Максимов и Светлана Сорокина, интервью у него брали Дмитрий Быков и Лев Аннинский. Тимур — лауреат всевозможных премий: «Золотой Остап», «Шансон года», «Золотое перо Руси» и премия фонда Высоцкого «Бард России».

Песни Шаова любит театральный люд, они сюжетны, драматургичны. В ю-тьюбе (youtube) — сотни любительских клипов, сделанных благодарными слушателями на его песни. Песни Тимура, как зеркало, отражают наше непростое время, и всегда с надеждой, что все обязательно изменится к лучшему.

Кто-то сказал: «Спасибо, Тимур, за ваши песни, они такие разные, что их не скучно слушать подряд!»

Новая программа называется «Причем тут Фрейд?». Песни из нового альбома, как всегда, разнообразны по стилистике и тематике. Есть и злая сатира и доброе дуракаваляние, есть и авторская песня, и рок-н-ролл, и даже рэп. И конечно, в наше политизированное время Тимур не мог не написать о политике. Но все это с неподражаемым «фирменным» Шаовским юмором. Вместе с Тимуром на сцену выйдут его друзья-музыканты: гитарист Николай Григорьев и Михаил Махович, которого называют «золотой мандолиной России».

Билеты на единственный концерт Тимура Шаова и его группы с программой «Песни из нового альбома, лучшие старые песни и песни по вашим заявкам!» продаются во всех кассах Bilietai.lt

Информация по концерту и предварительный заказ билетов: +370 645 36403; +370 67176502. Заявки на исполнения песен на: koncertai@tavokoncertai.lt