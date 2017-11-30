Придумали новую плату за электричество

Правление компании по распределению электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) утвердило новые цены на электроэнергию на 2018 год.

С 1 января 2018 года планируется обновить ценообразование платежных планов для частных клиентов. Окончательная цена на электричество для клиента, заказавшего «стандартный» план, с 1 января 2018 года будет состоять из двух частей — постоянной и переменной.

Постоянная часть будет достигать 1 евро в месяц (фиксированная абонентская плата), а переменная будет зависеть от количества потребленной электроэнергии.

Переменная часть, как обещает ESO, составит 10,3 цента за киловатт-час. Это меньше того, сколько платят клиенты ESO сейчас – 11,4 цента за киловатт-час.

По словам представителя ESO Рамунаса Кяуленаса, абонентская плата позволит справедливо распределять расходы на техническое обслуживание электросетей.

Теперь тарифы передадут на согласование в Государственную комиссию по контролю за ценами и энергетикой.

В свою очередь, Министерство энергетики заявило, что не одобряет представленное ESO предложение ввести обязательную фиксированную постоянную часть цены на электроэнергию. Это затронуло бы всех потребителей, а особенно жителей, уязвимых к изменениям цен на электричество, которые чаще всего потребляют мало электроэнергии, поэтому пока это предложение не будет как следует рассмотрено, оно не будет одобрено.

«Эти предложения не были согласованы с Министерством энергетики. По моему мнению, предложенное сейчас ценообразование с введением фиксированной платы социально неправильно, потому что определенную сумму придется платить вне зависимости от количества потребленной энергии и имеющейся мощности электроэнергии. Любое новое предложение по ценообразованию нужно тщательно рассмотреть и оценить, чтобы оно не оказывало негативного влияния на потребителей», — отметил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис считает, что планы ESO ввести фиксированную абонентскую плату за электричество не обоснованы, и правительство их не одобряет.

В эфире радиостанции Žinių radijas Сквярнялис сказал, что, если компания хочет вводить новую плату, она должна ее обосновать, указать, как это повлияет на качество обслуживания клиентов и какую пользу принесет государству.

Инф. “ЛК”.

Метки: ESO, N48 (1188) 30 ноября, Саулюс Сквярнялис