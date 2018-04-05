Придумали способ дисциплинировать пациентов

Пациенты, недовольные проблемой длинных очередей, сами их удлиняют, записываясь к нескольким специалистам той же специальности и забывая отозвать визиты, если не могут прийти.

По словам президента Союза врачей-руководителей Кястутиса Штараса, который руководит Вильнюсской поликлиникой «Центро», около 10% пациентов, записавшихся на консультации к специалистам этой поликлиники, не приходят на прием.

«Количество посещений пациентов в год составило около 1 млн 500 тысяч, это значит, что около 150 тыс. пациентов, зарегистрировавшихся к врачам, не пришли в назначенное время. Можно сказать, что из-за этого наши специалисты один месяц в год просидели без работы», – сказал Кястутис Штарас агентству новостей ELTA.

По словам руководителя поликлиники, если пациенту назначено время, то другого пациента зарегистрировать уже нельзя, и это способствует искусственному образованию очередей. «Мы будем говорить с политиками о том, чтобы определенную ответственность за неявку к врачу в установленное время взял на себя и пациент», – отметил Штарас.

Президент Союза врачей-руководителей предлагает создать национальную систему регистрации пациентов, которая после регистрации к врачу не позволила бы регистрироваться в другом учреждении здравоохранения.

Руководитель столичной поликлиники «Центро» подчеркнул, что предлагаемый порядок действовал бы только при регистрации к специалистам второго и третьего уровня.

Штарас считает, что предлагаемый порядок был бы на пользу и пациентам. В единой системе регистрации они могли бы видеть, какие консультации самые близкие, где есть свободные места.

«Например, если человеку нужен кардиолог, то может быть, через пару недель есть свободный специалист в Каунасе, и совсем удобно было бы поехать туда, не ожидая двух месяцев, когда подойдет очередь в Вильнюсе. Человеку, который, скажем, живет в Биржай, не так важно, куда ехать – в Вильнюс, Каунас или Панявежис», – приводит пример Штарас.

По его словам, единый порядок регистрации пациентов к врачам-специалистам помог бы Государственной больничной кассе отслеживать ситуацию в учреждениях здравоохранения.

«Сейчас по истечении месяца мы предоставляем информацию, какие были очереди ожидания. Государственная больничная касса выкладывает это на своем сайте. Например, отмечает, что консультацию у кардиолога пациенту пришлось ждать два месяца. Однако такая информация задним числом – неполезна и неинформативна. Потому что могло быть так, что два кардиолога заболели и образовалась очередь, а после выздоровления они начали работать и очередь растаяла», – сказал руководитель поликлиники.

Инициированные президентом Далей Грибаускайте поправки к Закону об учреждениях здравоохранения, цель которых – уменьшать очереди пациентов, должны были вступить в силу с января, но были отложены.

В этих поправках предусмотрены максимальные сроки, в течение которых человеку должны быть оказаны услуги врача. Застрахованным пациентам бесплатная услуга семейного врача должна быть предоставлена в течение 7 дней, а к врачам-специалистам – не более чем в течение 30 дней.

Дорогостоящие обследования должны выполняться в течение 30 дней, а плановые операции – в течение 60 дней.

Несвоевременно оказанные медицинские услуги не могут считаться качественными. За них лечебным учреждением оплата будет производиться по пропорционально низкой расценке – от 20% до 50%.

Государство ежегодно платит за медицинские услуги около 1 млрд евро. Как подчеркнула президент, эти средства должны использоваться как можно эффективнее и прозрачнее.

Для оценки деятельности лечебных учреждений будет создана система с введением рейтинга лечебных учреждений, применяемого во многих других европейских странах.

Показатели деятельности государственных лечебных учреждений должны быть публичными, а при определении рейтингов будет учитываться и мнение пациентов.

По мнению президента, это должно снизить уровень коррупции в сфере здравоохранения, где он намного выше, чем во всех остальных сферах.

Длинные очереди в поликлиниках и больницах стали всеобщей проблемой, пациенты, нуждающиеся в консультациях специалистов и современных обследованиях, вынуждены ждать по нескольку месяцев.

По этим вопросам президенту жаловались жители, организации пациентов. На это обратила внимание и Организация экономического сотрудничества и развития, к членству в которой стремится Литва.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1206) 5 апреля, Кястутис Штарас, визиты, врачи