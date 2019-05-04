Приговорённый к пожизненному заключению К.Михайлов обратился в ЕСПЧ

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Приговорённый по делу о массовых убийствах в Мядинкинкай к пожизненному заключению бывший омоновец Константин Михайлов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщил представитель правительства Литвы в ЕСПЧ, Страсбургский суд оценит, не нарушает ли пожизненное заключение К.Михайлова в отсутствие возможности смягчения наказания Конвенцию о защите прав и основных свобод человека.

Также принимается во внимание то обстоятельство, что уголовные обвинения изменялись на стадии обжалования и, следовательно, заявитель по этой причине не был немедленно проинформирован об их характере и основаниях, а также на то, что большинство ходатайств заявителя в суды были отклонены, что государственные должностные лица и политики делали публичные заявления о его вине и необходимости его осуждения, и тот факт, что приговор в основном базировался на показаниях анонимных свидетелей.

Суд также оценит, имело ли место нарушение Конвенции, когда заявитель был осужден за преступления против человечности, и что на этапе обжалования обвинения были переквалифицированы из убийства в преступления против человечности.

28 ноября 2007 года правоохранительные органы Латвии на основании европейского ордера на арест, выданного Литвой, задержали гражданина Латвии К.Михайлова. В Литве он содержался под стражей с января 2008 года. Позже выяснилось, что ответчик приобрёл и российское гражданство.

По делу было установлено, что К.Михайлов, будучи милиционером Особого отряда милиции (ОМОН) МВД СССР, действуя в организованной группе под командованием Чеслава Млыника, вместе с милиционерами этой же группы Андреем Лактионовым и Александром Рыжовым, преднамеренно убил нёсших службу работников таможни и полиции Литвы Антанаса Мустейкиса, Станисловаса Орлавичюса, Ричардаса Рабавичюса, Альгирдаса Казлаускаса, Юозаса Янониса, Альгимантаса Юозакаса и Миндаугаса Балавакаса, а также покушались на убийство Томаса Шярнаса.

В 2017 году Верховный суд Литвы оставил в силе решения предыдущих судов, приняв не подлежащее обжалованию постановление о том, что бойня в Медининкай была организована в рамках проведения советской политики, направленной на удержание Литвы в составе Советского Союза.

С осужденного в пользу Литовского государства в возмещение причинённого вреда присуждено взыскать 653 тыс. евро.

BNS