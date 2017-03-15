Гостиниц будет больше
Две гостиницы начнут строить в Гродно в апреле.
На улице Буденного недалеко от железнодорожного и автовокзала начнется возведение 4-звездочной гостиницы известного французского гостиничного оператора Ibis, входящего в группу компаний Accor. Это будет гостиница на 150 мест с рестораном открытого типа.
Проект по созданию еще одной гостиницы на улице Калючинской, что в самом центре города, воплощает местный бизнесмен.
– Речь идет о старом нежилом здании возле дома Муравьева. Инвестор приведет в порядок участок и откроет в здании гостиницу высокого уровня, которая украсит центр города. Уже получены все разрешительные документы по реконструкции. Строительные работы на объекте планируется начать через месяц, – добавил председатель горисполкома Мечислав Гой.
Кроме того, ведутся проектные работы по реконструкции гостиницы «Гродно», которая продана с аукциона китайским инвесторам. Планируется, что к реконструкции новый владелец приступит в мае.
Как отметил председатель горисполкома Мечислав Гой, реализация проектов в сфере туристической индустрии (гостиничного бизнеса, общественного питания) является в текущем году особенно актуальной в связи с действием безвизового режима. Поэтому в Гродно ожидают активизации малого бизнеса в этом направлении и появления новых объектов. По мнению председателя горисполкома, этому также должны способствовать позиция государства и поручения президента в плане подходов к бизнесу, сокращения количества его проверок и подходов к установленным различными службами нормам.
Лучшей здравницей страны по итогам 2016 года признан филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница».
Почетную грамоту Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения главному врачу санатория Леониду Карпишевичу вручил на итоговой коллегии директор Республиканского центра Геннадий Болбатовский.
Санаторий, пользующийся заслуженно высокой репутацией как среди белорусов, так и зарубежных гостей, первым в стране получил высшую квалификационную категорию. В прошлом году серьезно обновлена материально-техническая база здравницы: выполнены ремонт 8 этажа, медицинских кабинетов, благоустройство территории, тепловая реабилитация здания, реконструкция автостоянки и другие работы. Всего на эти цели освоено свыше 2,5 миллиона рублей собственных средств. Приобретены и уже используются по назначению остеоденситометр – аппарат для ультразвукового исследования суставов, анализатор автоматический ИФА, аппараты для лазеротерапии, новейшее холодильное оборудование, пароконвектомат для пищеблока и другое оборудование.
– Высоки и показатели экономической деятельности филиала, – рассказал начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар. – Средняя заполняемость за год составила ровно 100 процентов. То есть ни одно место здесь не пустовало. Рентабельность по итогам работы за год составила 15 процентов. Огромен вклад санатория в показатель экспорта туристических услуг области: за 2016 год «Радон» посетило около 6 тысяч иностранцев.
Все это в сочетании с высочайшим профессионализмом персонала, умело использующим в лечебной практике главное преимущество и атрибут «классического» санатория – природные лечебные факторы радоновую воду и сапропелевые местные грязи, позволило «Радону» по праву занять первое место в республиканском ежегодном конкурсе, проводимом Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Лилия НОВИЦКАЯ.
Ориентир для туриста
В Гродно устанавливают стенды с историей достопримечательностей
В Гродно устанавливают стенды в виде пюпитров для туристов и горожан, которые расскажут об интересных фактах из истории главных городских достопримечательностей.
Информация на стендах размещена на трех языках: белорусском, русском и английском. Краткая справка, подготовленная авторитетными историками, дополняется историческими фотографиями и рисунками, которые показывают, как объект выглядел ранее.
Первые пюпитры появились у гродненских замков, пожарной каланчи, на улице Замковой и на Советской площади. Всего же в историческом центре Гродно будет установлено не менее полутора десятка таких стендов. Они, как ожидается, помогут туристам более подробно познакомиться с Гродно, сформировать целостное представление о нем как о городе-музее, а также ориентироваться на местности, корректировать свой экскурсионный маршрут.
Также в городе появились таблички с историческими названиями улиц в центре города.
Татьяна Мостовская.
География безвизовых туристов расширяется каждую неделю
Турпоток на территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» продолжает расти.
Абсолютным лидером по-прежнему остается Литва – с начала действия безвизового режима более 3,6 тысяч туристов из этой страны уже посетили Гродно и окрестности. Верхние строчки также занимают Польша и Латвия. Подтверждают статус самой путешествующей нации немцы – возможностью приехать без визы в нашу страну воспользовались почти 60 жителей Германии.
География безвизовых туристов расширяется каждую неделю. С экскурсией по Гродно и окрестностям уже прошли представители Японии, Кувейта, Мали, Македонии, Пакистана и Ирландии, всего граждане более чем 30 стран. За пять месяцев действия Указа Президента №318 с красотами Гродненщины познакомились более 5,2 тысяч туристов. Почти шесть тысяч человек зарегистрировались на сайте grodnovisafree.by.
Массовый заезд иностранных туристов в регион ожидается в весенне-летний сезон.
– В преддверии туристического сезона для представителей зарубежных туристических фирм и прессы будут организованы рекламно-ознакомительные туры по территории туристско-рекреационного парка «Августовский канал». В конце марта регион посетит первая группа представителей ассоциации гидов и экскурсоводов из Литвы. Экскурсионным маршрутом гости пройдут по знаковым местам старого Гродно, посетят музеи, кафе, рестораны, гостиницы. Подобные мероприятия послужат прекрасной возможностью представить туристический потенциал Гродненщины, актуальную информацию о возможностях отдыха у нас, сформировать позитивный имидж региона как места, благоприятного для туризма и отдыха, – отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.
Екатерина ВЕСЕЛУХА.
Вечер с рыцарем
Травяной чай из котелка, метание ножей и огненное шоу предлагают туристам в Центре наследия в Гродно. Здесь разработали и презентовали новую интерактивную программу, посвященную Средневековью.
Впервые в программе
Программу в филиале «Центр наследия» городского Центра культуры подготовили участники любительских объединений клуба лучников Soli Sogitarii, историко- патриотического клуба «Кром», фрик-театра «Гексоген» и клуба огненного и пиротехнического шоу. А первыми оценили представители туристических фирм, занимающихся въездным туризмом.
Рыцарские бои, экспозиция доспехов, сопровождающаяся интересным рассказом. В центре двора – костер, над которым в котелке готовится ароматный травяной чай: им будут угощать туристов. А пока им предложат средневековые забавы на выбор: попробовать свои умения в метании ножей или копий, стрельбе из лука и рыцарском дартсе. С такими развлечениями время летит незаметно. Несколько площадок работают параллельно, что позволяет без толчеи и пострелять, и пометать.
Все это могли посмотреть и испытать на себе в первую очередь представители турфирм, чтобы потом предложить гостям. Как оказалось в процессе презентации, отдельным пунктом, хоть и не запланированным, стала фотосессия с рыцарями, монахом и дамами в средневековых платьях. Снимки получаются очень колоритными. Завершилась программа зажигательным выступлением фаерщиков.
А гостям подавай…
– Сегодня туристам мало просто экскурсий, им нужны эмоции и аутентичность. Например, мои польские партнеры хотят привезти в Беларусь туристов из Германии. Когда выслала им программы для иностранных туристов, в первую очередь заинтересовали те, которые включают анимацию, дегустации, вечера с танцами и песнями, мастер-классы, велотуры, сплавы на байдарках. А партнерам из Латвии, к примеру, интересно побывать у нас на Купалье, – отмечает Виталина Журавская, представитель туристической компании «Эксперт Тур». – Могу сказать, у нас есть что посмотреть. Например, интересную анимационную программу предлагают в Одельске, Сопоцкине, Коптевке. Во второй половине апреля к нам приедут туристические группы из Польши и России. Обе выбрали мастер-класс по писанке.
Познакомившись со средневековой программой Центра наследия, представители турфирм, зная, чего хочет иностранный гость, высказали организаторам свои пожелания. Например, хорошо было бы разработать программы для разных возрастов, предложить мастер-класс по танцам, даже провести своего рода средневековый вечер с дегустацией.
Сувенир своими руками
В Центре наследия на этот год разработана обширная программа мероприятий с проведением обрядов, мастер-классов, анимацией. Все это предлагают не только гродненцам, но и гостям из других городов и стран. А для организованных групп возможно даже повторение отдельных программ по предварительной заявке. В общем, здесь готовы проявить мобильность.
К слову, мастер-классы, которые особо интересны туристам, в Центре наследия предлагают на любой вкус – от традиционных до современных. Ведь при нем действует объединение мастеров «Гродненский колорит», которое насчитывает около 230 человек. Кроме того, в Центре наследия в этом году будут оборудованы небольшая кузница и мастерская гончара. Так что сувенир на память о Гродно можно будет своими руками сплести, связать, вышить, свалять, выковать, слепить или вырезать, а с появлением здесь же магазина с изделиями ручной работы еще и купить.
Для многих представителей турфирм, побывавших в Центре наследия, потенциал его оказался настоящим открытием. Открыв его для себя, они откроют его и для иностранных гостей.
Татьяна Кузнеченкова.
Фото Виталия Дернейко
Хостел в центре города
В Гродно может появиться государственная гостиница эконом-класса, или хостел, как называют их во всем мире.
Планируется, что разместится он в здании по улице Горького, 6. Ранее здесь находились средняя школа, учебно-производственный школьный комбинат, а затем детско-юношеская спортшкола. Поскольку само здание расположено в границах исторического центра Гродно и в нем есть свободные помещения, одной из идей их использования может стать создание недорогой гостиницы.
Для Гродно это актуальная тема в связи с растущим потоком туристов. Кроме того, в хостеле можно размещать спортсменов и участников различных соревнований.
Недавно государственный хостел появился в Лиде. Он открыт на базе Лидского районного центра туризма и краеведения учащейся молодежи на улице Павлика Морозова. В ближайшее время в Лиде планируется открыть еще один подобный объект.
Залесье: весеннее обновление
Английский и французский парки возродят в усадьбе Огинского в Залесье, что на Сморгонщине.
Участвовать в финансировании восстановления паркового комплекса, памятника историко-культурного наследия, готов Банк развития, достигнута договоренность между губернатором Владимиром Кравцовым и руководством банка о выделении около 600 тысяч рублей на эти цели. Губернатор поручил приступить к работам по реконструкции в ближайшее время – уже в марте-апреле. Ожидается, что первыми на площадке усадьбы появятся мелиораторы, которые начнут работы по восстановлению озера.
Часть документации по проекту уже готова и позволяет приступить к мелиоративным работам. Параллельно будет изготавливаться полная проектно-сметная документация по реконструкции парка и озера, сообщили в Сморгонском райисполкоме. Уже известно, как будет выглядеть прилегающая к имению территория.
Планируется очистить ложе озера и отремонтировать две дамбы, отреставрировать два мостика над ними в дворцовом стиле. Есть также идея по возрождению еще одного утраченного моста к островку в центре озера – того самого, по которому прогуливаются две дамы на сохранившейся гравюре Леонарда Ходьки 1822 года.
Реконструкцию паркового комплекса, скорее всего, проведут поочередно. Сначала возродят английский пейзажный парк, где восстановят фруктовую аллею, дорожки, малые архитектурные формы, скамьи и мостики. В нем также высадят клумбы с цветущими кустарниками, которые так любил владелец Михаил Клеофас.
Вторым этапом пройдет обустройство регулярного французского парка в форме прямоугольника с геометрическими узорами из газонов, кустарников и невысоких деревьев. Этот парк композиционно был неразрывно связан с самим дворцом и находился по дороге к нему, создавая эффектную визуальную структуру.
Научным руководителем реконструкции парка и озера является архитектор Людмила Иванова, которая также выступила автором проекта реставрации самой усадьбы.
Алена Каплица.