Приграничье №62

Гостиниц будет больше

Две гостиницы начнут строить в Гродно в апреле.

На улице Буденного недалеко от железнодорожного и автовокзала начнется возведение 4-звездочной гостиницы известного французского гостиничного оператора Ibis, входящего в группу компаний Accor. Это будет гостиница на 150 мест с рестораном открытого типа.

Проект по созданию еще одной гостиницы на улице Калючинской, что в самом центре города, воплощает местный бизнесмен.

– Речь идет о старом нежилом здании возле дома Муравьева. Инвестор приведет в порядок участок и откроет в здании гостиницу высокого уровня, которая украсит центр города. Уже получены все разреши­тельные документы по реконструкции. Строительные работы на объекте планируется начать через месяц, – добавил председатель горисполкома Мечислав Гой.

Кроме того, ведутся проектные работы по реконструк­ции гостиницы «Гродно», которая продана с аукциона китайским инвесторам. Планируется, что к реконструкции новый владелец приступит в мае.

Как отметил председатель горисполкома Мечислав Гой, реализация проектов в сфере туристи­ческой индустрии (гостиничного бизнеса, общественного питания) является в текущем году особенно актуальной в связи с действием безвизового режима. Поэтому в Гродно ожидают активизации малого бизнеса в этом направлении и появления новых объектов. По мнению председателя го­рисполкома, этому также должны способствовать позиция государства и поручения президента в плане подходов к бизнесу, сокращения количества его проверок и подходов к установленным различными службами нормам.

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Лучшей здравницей страны по итогам 2016 года признан филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница».

Почетную грамоту Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения главному врачу санатория Леониду Кар­пишевичу вручил на итоговой коллегии директор Республиканского центра Геннадий Болбатовский.

Санаторий, пользующийся заслуженно высокой репутацией как среди белорусов, так и зарубежных гостей, первым в стране получил высшую квалификаци­онную категорию. В прошлом году серьезно обновлена материально-техническая база здравницы: выполнены ремонт 8 этажа, медицинских кабинетов, благоустрой­ство территории, тепловая реабилитация здания, рекон­струкция автостоянки и другие работы. Всего на эти цели освоено свыше 2,5 миллиона рублей собственных средств. Приобретены и уже используются по назначению остео­денситометр – аппарат для ультразвукового исследования суставов, анализатор автоматический ИФА, аппараты для лазеротерапии, новейшее холодильное оборудование, пароконвектомат для пищеблока и другое оборудование.

– Высоки и показатели экономической деятель­ности филиала, – рассказал начальник областного управления Республиканского центра по оздоров­лению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар. – Средняя заполняемость за год составила ровно 100 процентов. То есть ни одно место здесь не пустовало. Рентабельность по итогам работы за год составила 15 процентов. Огромен вклад санатория в показатель экспорта туристических услуг области: за 2016 год «Радон» по­сетило около 6 тысяч иностранцев.

Все это в сочетании с высочайшим профессионализмом персонала, умело использующим в лечебной практике главное преимущество и атрибут «клас­сического» санатория – природные лечебные факторы радоновую воду и сапропелевые местные грязи, позволило «Радону» по праву занять первое место в республиканском ежегодном конкурсе, проводимом Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Лилия НОВИЦКАЯ.

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Ориентир для туриста

В Гродно устанавливают стенды с историей достопримечательностей

В Гродно устанавливают стенды в виде пюпитров для туристов и го­рожан, которые расскажут об интересных фактах из истории главных городских достопримечательностей.

Информация на стендах размещена на трех языках: белорусском, русском и английском. Краткая справка, подготовленная авторитетными историками, дополняется историческими фотографиями и рисунками, которые показывают, как объект выглядел ранее.

Первые пюпитры появились у гродненских замков, пожарной каланчи, на улице Замковой и на Советской площади. Всего же в историческом центре Гродно будет установлено не менее полутора десятка таких стендов. Они, как ожидается, помогут туристам более подробно познакомиться с Гродно, сформировать целостное представление о нем как о городе-музее, а также ориентироваться на местности, корректировать свой экскурсионный маршрут.

Также в городе появились таблички с историческими названиями улиц в центре города.

Татьяна Мостовская.

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География безвизовых туристов расширяется каждую неделю

Турпоток на территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» продолжает расти.

Абсолютным лидером по-прежнему остается Литва – с начала действия безвизового режима более 3,6 тысяч туристов из этой страны уже посетили Гродно и окрестности. Верхние строчки также занимают Польша и Латвия. Подтверждают статус самой путешествующей нации немцы – возможностью приехать без визы в нашу страну воспользовались почти 60 жителей Германии.

География безвизовых туристов расширяется каждую неделю. С экскурсией по Гродно и окрестностям уже прошли представители Японии, Кувейта, Мали, Македонии, Пакистана и Ирландии, всего граждане более чем 30 стран. За пять месяцев действия Указа Президента №318 с красотами Гродненщины познакомились более 5,2 тысяч туристов. Почти шесть тысяч человек зарегистрировались на сайте grodnovisafree.by.

Массовый заезд иностранных туристов в регион ожидается в весенне-летний сезон.

– В преддверии туристического сезона для представителей зарубежных туристических фирм и прессы будут организованы рекламно-ознакомительные туры по территории туристско-рекреационного парка «Августовский канал». В конце марта регион посетит первая группа представителей ассоциации гидов и экскурсоводов из Литвы. Экскурсионным маршрутом гости пройдут по знаковым местам старого Гродно, посетят музеи, кафе, рестораны, гостиницы. Подобные мероприятия послужат прекрасной возможностью представить туристический потенциал Гродненщины, актуальную информацию о возможностях отдыха у нас, сформировать позитивный имидж региона как места, благоприятного для туризма и отдыха, – отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.

Екатерина ВЕСЕЛУХА.

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Вечер с рыцарем

Травяной чай из котелка, метание ножей и огненное шоу предлагают туристам в Центре наследия в Гродно. Здесь разработали и презентовали новую интерактивную программу, посвященную Средневековью.

Впервые в программе

Программу в филиале «Центр наследия» городского Центра культуры подготовили участники любительских объединений клуба лучников Soli Sogitarii, историко- патриотического клуба «Кром», фрик-театра «Гексоген» и клуба огненного и пиротехнического шоу. А первыми оценили представи­тели туристических фирм, занимающихся въездным туризмом.

Рыцарские бои, экспозиция доспехов, сопровождающаяся интересным расска­зом. В центре двора – костер, над которым в котелке готовится ароматный травяной чай: им будут угощать туристов. А пока им пред­ложат средневековые забавы на выбор: попробовать свои умения в метании ножей или копий, стрельбе из лука и рыцарском дартсе. С такими развлечениями время летит незаметно. Несколько площадок работают параллельно, что позволяет без толчеи и по­стрелять, и пометать.

Все это могли посмотреть и ис­пытать на себе в первую очередь представители турфирм, чтобы потом предложить гостям. Как оказалось в процессе презентации, отдельным пунктом, хоть и не за­планированным, стала фотосессия с рыцарями, монахом и дамами в средневековых платьях. Снимки получаются очень колоритными. За­вершилась программа зажигатель­ным выступлением фаерщиков.

А гостям подавай…

– Сегодня туристам мало про­сто экскурсий, им нужны эмоции и аутентичность. Например, мои польские партнеры хотят привезти в Беларусь туристов из Германии. Когда выслала им программы для иностранных туристов, в первую очередь заинтересо­вали те, которые включают анимацию, дегустации, вечера с танцами и песнями, мастер-классы, велотуры, сплавы на байдарках. А партнерам из Латвии, к при­меру, инте­ресно побывать у нас на Купалье, – отмечает Вита­лина Журавская, представитель туристической компании «Эксперт Тур». – Могу сказать, у нас есть что посмотреть. Например, интересную анимаци­онную программу предлагают в Одельске, Сопоцкине, Коптевке. Во второй половине апреля к нам приедут туристические группы из Польши и России. Обе выбрали мастер-класс по писанке.

Познакомившись со средневеко­вой программой Центра наследия, представители турфирм, зная, чего хочет иностранный гость, высказа­ли организаторам свои пожелания. Например, хорошо было бы раз­работать программы для разных возрастов, предложить мастер-класс по танцам, даже провести своего рода средневековый вечер с дегустацией.

Сувенир своими руками

В Центре наследия на этот год раз­работана обширная программа ме­роприятий с проведением обрядов, мастер-классов, анимацией. Все это предлагают не только гроднен­цам, но и гостям из других городов и стран. А для организованных групп возможно даже повторение отдельных программ по предва­рительной заявке. В общем, здесь готовы проявить мобильность.

К слову, мастер-классы, кото­рые особо интересны туристам, в Центре наследия предлагают на любой вкус – от традиционных до современных. Ведь при нем действует объединение мастеров «Гродненский колорит», которое насчитывает около 230 человек. Кроме того, в Центре наследия в этом году будут оборудованы небольшая кузница и мастерская гончара. Так что сувенир на память о Гродно можно будет своими руками сплести, связать, вышить, свалять, выковать, слепить или вырезать, а с появлением здесь же магазина с изделиями ручной работы еще и купить.

Для многих представителей турфирм, побывавших в Центре наследия, потенциал его оказался настоящим открытием. Открыв его для себя, они откроют его и для иностранных гостей.

Татьяна Кузнеченкова.

Фото Виталия Дернейко

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Хостел в центре города

В Гродно может появиться государственная гостиница эконом-класса, или хостел, как называют их во всем мире.

Планируется, что разместится он в здании по улице Горького, 6. Ранее здесь находились средняя школа, учебно-производственный школьный комбинат, а затем детско-юношеская спортшкола. Поскольку само здание рас­положено в границах исторического центра Гродно и в нем есть свободные помещения, одной из идей их использования может стать создание недорогой гостиницы.

Для Гродно это актуальная тема в связи с растущим потоком туристов. Кроме того, в хостеле можно размещать спортсменов и участников раз­личных соревнований.

Недавно государственный хостел появился в Лиде. Он открыт на базе Лидского районного центра туризма и краеведения учащейся молодежи на улице Павлика Морозова. В ближайшее время в Лиде планируется открыть еще один подобный объект.

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Залесье: весеннее обновление

Английский и французский парки возродят в усадьбе Огинского в Залесье, что на Сморгонщине.

Участвовать в финансировании восстановления паркового комплекса, памятника историко-культурного наследия, готов Банк развития, достигнута до­говоренность между губернатором Владимиром Кравцовым и руковод­ством банка о выделении около 600 тысяч рублей на эти цели. Губерна­тор поручил приступить к работам по реконструкции в ближайшее время – уже в марте-апреле. Ожидается, что первыми на площадке усадьбы появятся мелиораторы, которые начнут работы по восстановлению озера.

Часть документации по проекту уже готова и позволяет приступить к мелиоративным работам. Парал­лельно будет изготавливаться пол­ная проектно-сметная документация по реконструкции парка и озера, сообщили в Сморгонском райисполкоме. Уже известно, как будет выглядеть прилегающая к имению территория.

Планируется очистить ложе озера и отремонтировать две дамбы, отре­ставрировать два мостика над ними в дворцовом стиле. Есть также идея по возрождению еще одного утрачен­ного моста к островку в центре озера – того самого, по которому прогули­ваются две дамы на сохранившейся гравюре Леонарда Ходьки 1822 года.

Реконструкцию паркового комплек­са, скорее всего, проведут поочеред­но. Сначала возродят английский пейзажный парк, где восстановят фруктовую аллею, дорожки, малые архитектурные формы, скамьи и мо­стики. В нем также высадят клумбы с цветущими кустарниками, которые так любил владелец Михаил Клео­фас.

Вторым этапом пройдет обу­стройство регулярного французского парка в форме прямоугольника с геометрическими узорами из газонов, кустарников и невысоких деревьев. Этот парк композиционно был не­разрывно связан с самим дворцом и находился по дороге к нему, создавая эффектную визуальную структуру.

Научным руководителем рекон­струкции парка и озера является ар­хитектор Людмила Иванова, которая также выступила автором проекта реставрации самой усадьбы.

Алена Каплица.

Метки: Беларусь, Гродно