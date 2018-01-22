Приграничье №63

Белое «золото» Понеманья

На Лидчине возрождают уникальные традиции ткачества

Коллектив Лидского районного центра культуры и народного творчества удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Высокое признание коллектив получил за реализацию проекта «От прошлого к современному», посвященного возрождению уникальных техник многонитевого ткачества Понеманья, и создание коллекций традиционной и современной национальной одежды.

А ГОВОРЯТ ЕЩЕ, ЧТО ТКАЧЕСТВО НЕ МУЖСКОЕ ДЕЛО!

Глянцевые узоры на белоснежных полотенцах и скатертях переливаются на свету перламутровым блеском, ткань мягкая и приятная на ощупь, от прикосновения к прохладному лощеному полотну по коже бежит холодок. Именно такие – ослепительно белые, вытканные по сложной технологии полотенца в начале прошлого века часто можно было увидеть в сельских домах на Гродненщине. Со временем технология ткачества была утрачена. Однако лидским мастерам удалось возродить забытое ремесло и подарить ему вторую жизнь. А Лидчину сделать центром, где активно развивается ручное ткачество.

Изделия, которые держит в руках мастер по ткачеству Евгений Маркевич, идентичны тем, какие делали более сотни лет назад на Понеманье, но созданы им самим по восстановленным уникальным техникам белоузорчатого многонитевого ткачества.

– Ручное ткачество издавна было развито на Гродненщине. А мастерицы деревень Лидского района в 70-80-е годы прошлого столетия даже выполняли государственный заказ – ткали для фабрики художественных изделий покрывала радужной расцветки – «деружки». Традиция сохранилась и сейчас, но ткачихи могли обучить нас только простому плетению из цветных нитей. В куфрах в деревенских домах еще сохранились скатерти, полотенца, обрезы белоснежной ткани, однако технологию белого ткачества, когда-то широко распространенного, никто из жительниц региона вспомнить не мог. Вместе с мастерицами отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества решили ее возродить, – говорит Евгений Маркевич.

Но прежде чем обучить ткачих технологии, Женя в тонкостях ткацкого мастерства разбирался самостоятельно. Тем более, что опыт уже был. Еще 12-летним пареньком в поисках ткацкого станка для школьного музея приехал к своей бабушке в деревню Ачукевичи на Новогрудчине. Родственников в селе было много, среди них были и знатные ткачихи. Рассказы одной из них настолько увлекли мальчишку, что он решил разобраться, как работает станок. И у него получилось. С подсказкой родственниц подготовил нити, заправил ткацкий станок и спрял первое полотенце. Ткачество стало хобби. И даже во время учебы в Гродненском государственном медицинском университете Женя не оставлял увлечение, а вернувшись после распределения на родную Лидчину, все свободное время посвящал этнографическим командировкам и изучению уникальных технологий ткачества.

Теперь 26-летний врач умеет все: с нуля построить ткацкий станок, вырастить и обработать лен, вычесать его, напрясть нитей, заправить станок, восстановить любой узор и создать такой красоты изделие, которое украсит любую музейную экспозицию.

СУВЕНИР ИЗ «КАУНАССКОГО ШЕЛКА»

Вместе со специалистами отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества Евгений Маркевич изучил и освоил более двадцати техник ткачества. Десять технологий белоузорчатого ткачества, какое-то время считавшихся утерянными, благодаря лидским энтузиастам были восстановлены и пополнят теперь музейные фонды Республики Беларусь.

– Характерная особенность изделий ручной работы ткачих Гродненщины – декоративная сдержанность и преобладание белой колористики. Мастерицы особое значение придавали качеству ткани: она тонкая, но прочная. Уникальным является и сложный узор полотна. В работе использовали особые нити – «каунасский шелк» – так называли вискозу местные жители. Помощь в восстановлении технологии оказала жительница деревни Любары Лидского района: она подсказала Жене, а он обучил ремеслу сотрудниц отдела Дарью Маташук и Валентину Сильванович, – рассказывает заведующая отделом ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества Елена Щелина.

Для журналистов Евгений Маркевич устраивает мастер-класс. В отделе шесть кросен – подарки жителей Гродненского, Лидского и Слонимского районов. Женя садится за четырехпедальный станок и рассказывает, что его бабушка ткала на станке с 24 педалями. Сейчас ему тоже по силам справиться с техникой такой сложности. А чтобы было более понятно, насколько труден ткацкий труд, Женя приводит несколько цифр:

– Чтобы заправить станок, понадобятся не менее четырех часов и усилия нескольких человек. А для того, чтобы спрясть полутораметровый рушник, понадобится около четырех километров ниток. За восьмичасовой рабочий день профессиональная ткачиха сможет соткать 16 метров полотна. Техника белоузорчатого ткачества – сложная. Соткать узорный белый рушник вместе с помощником смогу за полтора дня.

После такого марафона болит спина, напряжение сказывается и на зрении, однако ткачихи уверяют, что дело по сохранению региональных традиций – важный труд и он таких усилий стоит.

Есть у рукотворных изделий еще одно преимущество: каждое уникально – его нельзя повторить точь-в-точь. А еще уникальность заключается в орнаменте символики, которая формировалась нашими предками-славянами на протяжении многих столетий. Они верили, что каждый вытканный рушник, пояс, скатерть имели свою магическую силу. Такие работы всегда притягивают, их не сравнить с произведенными машинами коврами, какими бы красивыми они ни были. У них нет той душевности, магии, тепла, которые мастера, сидя за кроснами, закладывают в свои изделия.

МОДНОЕ РЕТРО

Теперь специалисты отдела ремесел и традиционной культуры умеют ткать полотна разного цвета, любой сложности и фактуры. Освоив эту ступень, шагнули дальше и создали коллекции одежды, объединив работу в масштабном проекте «Ад мінулага да сучаснага». Одна из коллекций – традиционный народный костюм Понеманья конца XIX – начала XX веков, вторая – современный наряд с белорусскими мотивами.

На протяжении нескольких лет методист отдела Ирина Дыдышко изучала особенности белорусского народного костюма, специалисты обучались традиционным техникам ткачества, разрабатывали современные модели на основе нарядов прошлого столетия. Теперь в нарядах, сшитых из сотканной вручную ткани, творческий коллектив участвует в мероприятиях различного уровня.

– На выставках и фестивалях всегда демонстрируем коллекцию как приемлемую в наших условиях и несущую черту белорусской культуры. В каждом костюме присутствуют общие белорусские мотивы, но они узнаваемы: каждый может понять, что перед ним белорус. Традиционные праздничные костюмы уже стали визитной карточкой Лидского района. Члены коллектива отдела ремесел и традиционной культуры стали призерами конкурса ткачества, который проходил в формате фестиваля «Славянский базар» в 2016 году, в этом – участвовали в празднике «Александрия собирает гостей», празднике Моря в Клайпеде и других. Праздничные белорусские костюмы использует для выступлений созданная на базе отдела фольклорная группа «Талер», – говорит Ирина Дыдышко.

В планах у сотрудников отдела совершенствовать работу в этом направлении и распространять технологию дальше. Ожидается, что в рамках реализации трансграничного проекта центру будет выделен грант в размере 100 тысяч евро.

– Планируем создать мобильные ткацкие мастерские и проводить мастер-классы в населенных пунктах области, – отмечает заведующая отделом ремесел и традиционной культуры Лидского центра культуры и народного творчества Елена Щелина. – Первый такой «урок» проведем в деревне Гончары Лидского района, а потом будем «будоражить» переездными мастерскими все население региона. Сохранив навыки традиционного ткачества, адаптируем изделия к современности: создадим шали, скатерти, тюли, шторы, одежду – то, что каждый сможет носить и использовать в быту. Перспективы в этом деле видятся большие, тем более что значительную помощь в нашей работе оказывают районная власть, эксперты в области традиционного костюма Национальной академии наук Беларуси.

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Отдел ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества – постоянный участник различных мероприятий республиканского и международного уровней. По итогам прошлого года с деятельностью коллектива познакомилось свыше 28 тысяч человек. Более шести тысяч отечественных и зарубежных туристов посетили центр с ознакомительными экскурсиями, посмотрели представление театра «Батлейка», поучаствовали в обрядовых праздниках, мастер-классах по гончарству, валянию из шерсти, ткачеству.

Екатерина Веселуха.

Фото Виталия Скворцова.

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Августовский канал – 2018: от зимней сказки до летних заплывов

Десятки ярких и красочных праздников пройдут на берегах гидрологической жемчужины Гродненщины в новом 2018-м.

ПРАЗДНИКИ-БРЕНДЫ

Зимой на канале пройдет множество спортивных соревнований. А ярким закрытием зимнего сезона станет «Блин-пати». Посетив, узнаете, как праздновали Масленицу наши предки, а также отведаете блинов, сделаете собственными руками куклу-берегиню, научитесь танцевать бытовые танцы.

Множество гостей ожидается из Польши и Литвы на областном открытом фестивале народного творчества «Августовский канал в культуре трех народов», который стал визитной карточкой Гродненского района. В августе в районе шлюза Домбровка будут звучать фольклорные песни в исполнении лучших коллективов приграничья. Можно будет приобрести изделия народных мастеров, поучаствовать в мастер-классах.

«Праздник Моря» традиционно поразит своей яркостью и необычностью. На воду будут спущены самодельные плавательные средства и пройдет красочный заплыв «На чем попало». Не менее зрелищным обещает быть областной турнир по болотному футболу.

В мае здесь пройдет «Пікнік па-беларуску». Традиционные белорусские блюда будут приготовлены по старинным рецептам. В рамках гастрономического праздника пройдет фестиваль бытовых танцев «У стылі этна».

Августовский канал остается неизменным местом проведения открытого велосипедного марафона Гродненского района «Суседзi». В июле любители велоспорта соберутся в районе шлюза Домбровка.

«САПОЦКІНСКІ ЦУД»

В 2013 году традиция росписи пасхальных яиц в городском поселке Сопоцкин была включена в Государственный список историко-культурных ценностей как элемент нематериального культурного наследия. Неудивительно, что в Гродненском районе прописался красочный «Праздник писанки». Он запланирован на апрель. Организаторы готовят выставку-ярмарку пасхальной выпечки и кондитерских изделий, выставку пасхальных верб, квест-игру «Найди пасхальное счастье», мастер-класс по росписи яиц и многое другое.

ДЛЯ РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ

В июне фестиваль по спортивному лову рыбы «Кубок Августовского канала – 2018» соберет рыбаков из Гродненской области и других регионов страны. Впервые он пройдет в новом для рыболовного спорта формате – двоеборье. В состав команд войдут по одному представителю рыболовных дисциплин «фидер» и «спиннинг». В сентябре в рамках районного фестиваля охотничьих традиций «Пад апекай святога Губерта» выступят охотничьи музыкальные коллективы, пройдут мастер-классы по ваблению диких животных, конкурс стрелков из лука, выставка трофеев.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

В июле пошумим на празднике рок-музыки «Августовский трэш». Организаторы обещают много качественной рок-музыки не только гродненских, но и других белорусских групп, а также коллективов из-за рубежа. Гостям предложат проверить свои силы в армрестлинге и beer-понге.

В один из июньских дней над каналом будут звучать бардовские песни, а 28 июля – шансон.

СОЙДУТ С ЭКРАНА ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ

Участники праздника народных сказок и легенд «У госці да Аўгустоўскага Цмока» в один из майских дней окунуться в мир старинных легенд и мифов. Русалки, лесовики, медведи, красны девицы да добры молодцы, а также многие другие герои встретятся на берегах Августовского канала. Будут работать игровая площадка «Неведанное царство», проходить дегустации под названием «Скатерть-самобранка».

В июле фестиваль «Киноакадемия» даст возможность каждому желающему стать на мгновение героем любимого фильма, почувствовать себя знатоком кино, потанцевать вместе со знакомыми персонажами. Откроет мероприятие театрализованное шествие киногероев «Киномикс».

АКТИВНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

В апреле пройдет международный водный фестиваль «Неманская весна», в мае – открытый районный полумарафон по скандинавской ходьбе «Крочым разам», чемпионат Гродненской области по туристско-прикладному многоборью в технике велосипедного туризма и чемпионат по пляжному волейболу. В июне состоятся первенство Республики Беларусь среди юношей по спортивному ориентированию, полумарафон «Августовский канал». В конце сентября на берегах канала развернется областной туристический слет. Особенно зрелищным обещает быть областной пешеходный марафон «Школа выживания», который пройдет в октябре.

Полный календарь событий, которые пройдут на Августовском канале в 2018 году, размещен в свободном доступе в интернете.

Жанна БАЙГОТ.

Фото из архива «ГП»

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Срок безвиза для отдельных районов Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней

Соответствующий указ №462 “Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан” Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 декабря.

Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

Так, для иностранных туристов парка “Августовский канал” будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка “Беловежская пуща” – на территории туристско-рекреационной зоны “Брест” (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны “Брест” иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Топ-10 актуальных вопросов о правилах безвизового посещения Гродненщины

Отвечает начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

Когда начнет действовать указ Президента Беларуси Александра Лукашенко №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»?

– Указ подписан 26 декабря и вступает в силу 1 января 2018 года. С нового года расширяется безвизовая зона. Также с этого дня туристы получат право гостить у нас не пять дней, как было ранее, а десять.

Какие территории на Гродненщине отнесены к безвизовой зоне?

– Во-первых, безвизовый режим будет действовать в Гродненском районе, он весь вошел в туристско-рекреационный парк «Августовский канал». Напомню, ранее иностранным гостям без виз для посещения были открыты Августовский канал и близлежащие окрестности, а также областной центр. Во-вторых, безвизовые туристы смогут погостить и в Свислочском районе. Он вошел в туристско-рекреационную зону «Брест», на территорию которой также можно попасть без визы.

Где смогут иностранцы без виз пересекать границу?

– Для посещения Гродненского района безвизовые туристы смогут въезжать через пункты пропуска Брузги (Кузница Белостоцкая), Привалка (Райгардас), а также пункты упрощенного пропуска Лесная (Рудавка), Привалка (Швяндубре), железнодорожный пункт пропуска Гродно, пункт пропуска аэропорта «Гродно».

Также определены отдельные пункты пропуска для посещения туристско-рекреационной зоны «Брест»: Брест (Тересполь), Домачево (Словатичи), Песчатка (Половцы), пункт упрощенного пропуска Переров (Беловежа), железнодорожный пункт пропуска Брест (Тересполь), пункт пропуска аэропорта «Брест».

Сможет ли безвизовый турист, приехавший в Гродненский район, съездить еще и в Свислочский район, где тоже действует безвиз?

– Безвизовому туристу, приехавшему в Гродненский район, запрещено покидать территорию туристско-рекреационного парка «Августовский канал». В случае если путешественника интересует именно Свислочский край, то ему следует запланировать путешествие в туристско-рекреационную зону «Брест» и въезжать через соответствующие пункты пропуска.

Граждане каких стран могут приезжать к нам без визы?

– Этим правом могут воспользоваться граждане 77 стран, в том числе жители Мальтийского Ордена и Гонконга, который является специальным административным районом Китайской Народной Республики. Также путешествовать без виз могут лица, имеющие статус негражданина в Латвии и лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии.

Какие документы нужно иметь безвизовому туристу?

– Паспорт, медицинскую страховку, миграционную карту. Самое главное – документ, предоставляющий иностранным гражданам право на посещение туристско-рекреационного парка «Августовский канал» или туристско-рекреационной зоны «Брест». Приехать по безвизу иностранцы смогут только через белорусские турфирмы, которые обладают специальными сертификатами соответствия и имеют право выдавать документы для безвизового посещения. После заключения договора с туроператором, туристу придет подтверждение на право въезда без визы и покупки туристических услуг.

Может ли безвизовый турист посетить Гродненский и Свислочский районы, минуя туроператора?

– Нет. В случае если турист хочет посетить какие-то определенные места и объекты, нужно просто составить с туроператором индивидуальную программу. Понятно, что ее срок не должен превышать десяти суток.

Есть ли определенные требования к местам ночлега?

– Безвизовые туристы обязаны бронировать места в отелях, санаториях, агроусадьбах или снимать апартаменты. Это не касается тех, кто приезжает с экскурсией на один день.

Нужно ли безвизовым туристам проходить регистрацию в службе по гражданству и миграции?

– Регистрация необходима, пройти ее следует в течение пяти дней. Как правило, вопросы регистрации помогают решать сотрудники гостиниц или усадеб, в которых останавливаются туристы.

Могут ли уже иностранные туристы зарегистрироваться для посещения Гродненского района в 2018 году?

– Да, уже запущена регистрация на интернет-ресурсе grodnovisafree.by для тех, кто планирует посетить туристско-рекреационный парк «Августовский канал». По информации Брестского облисполкома, в ближайшее время начнется регистрация желающих попасть без визы в туристско-рекреационную зону «Брест», в том числе в Свислочский район.

Думается, что число иностранных гостей должно увеличиться в разы. Мы все делаем для того, чтобы их привлечь. К примеру, разработан и есть в свободном доступе в интернете календарь событий на 2018 год. Это что касается событийного туризма. В связи с новыми правилами безвизового режима иностранцам станут доступны наши здравницы в Поречье и Озерах, а также красоты Беловежской пущи. Все больше людей хотят увидеть Августовский канал и другие туристические жемчужины Гродненского района. С начала действия прежнего указа о безвизовом въезде у нас уже побывали более 50 тысяч туристов.

Жанна БАЙГОТ.

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«Коложский благовест»

«Коложский благовест» пройдет в Гродно с 5 по 10 февраля. Впервые выступят хоры из Македонии и Черногории

В этом году XVII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест» пройдет в Гродно с 5 по 10 февраля. Как всегда, гости услышат немало интересных коллективов и манер исполнения. Например, выступят камерный хор кафедрального соборного храма Христа Спасителя из Москвы, Архиерейская детская певческая капелла «Октоих» храма на Крови во имя всех святых, в земле российской просиявших из Екатеринбурга, три хора из Украины, в том числе хор Днепропетровской академии музыки имени М. Глинки.

Как рассказала директор и художественный руководитель фестиваля, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа и регент храма в честь Собора Всех Белорусских Святых города Гродно Наталья Гапличник, в этом году можно будет услышать коллективы из Македонии и Черногории. Певческая традиция этих стран еще не была представлена на фестивале. А между тем это очень интересные коллективы: светский молодежный женский хор из македонского города Велес и большой смешанный хор сербского певческого общества «Единство» из исторического города Черногории Котора.

Будут и уже знакомые гродненскому зрителю хоры, которые, однажды побывав на фестивале, выказывают огромное желание еще раз выступить в Гродно. Например, в конкурсе будут участвовать церковный хор из Ташкента (Узбекистан), а также митрополичий хор Свято-Духова кафедрального собора нашей столицы. Ожидают также гостей из Румынии и Польши. По традиции откроет фестиваль выступление обладателя Гран-при минувшего года. Это, напомним, академический хор Российской академии музыки имени Гнесиных из Москвы.

Обязательно примут участие в конкурсной программе взрослые и детские церковные и светские коллективы Беларуси. С 11 января начались конкурсные прослушивания коллективов по благочиниям епархии, лучшие из них смогут выйти на сцену международного фестиваля.

Творческими площадками для участников «Коложского благовеста» станут Свято-Покровский кафедральный собор, где 8 и 9 февраля пройдут конкурсные прослушивания, городской Дом культуры – там запланирован вечерний концерт 9 февраля. Торжественное открытие и закрытие праздника состоятся в драмтеатре.

Фестивальная неделя – это не только певческие мероприятия и конкурсная программа участников, но и множество других не менее интересных событий. Планируется, что к фестивалю в Гродно откроются интересные тематические выставки, пройдет кинолекторий и другие мероприятия.

Татьяна Кузнеченкова.

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Лучшие товары

Восемнадцать организаций области стали победителями республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 года

Гродненцы – лучшие из лучших в Беларуси по оказанию медицинских услуг, производству строительных материалов, продукции химической и нефтехимической промышленности, мясопереработке. Всего на конкурсе были отмечены 26 гродненских товаров и три вида услуг.

Специальной наградой «Лучший в отрасли» отмечены «Гродно Азот», Гродненский областной клинический перинатальный центр, Волковысский мясокомбинат, «Красносельскстройматериалы».

Пять и более раз подряд лауреатами конкурса становятся Волковысский мясокомбинт, Красносельскстройматериалы, Бел-Пласт Интернэшнл. Они имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и другие, а также были лауреатами различных конкурсов в области качества. Сейчас они удостоены дипломов «Стабильное качество».

В группе продовольственных товаров наградами отмечены самые вкусные продукты. Это «Пармезан деЛюкс», масло сливочное несоленое, сметана, йогурт «Белорусский йогурт», мороженое пломбир с ароматом ванили гродненской компании «Молочный Мир», волковысские (марка «Беллакт») торты с творогом в глазури, сметана, каши молочные стерилизованные и йогурты питьевые для питания детей раннего возраста. Ошмянский сыродельный завод производит превосходного качества сыр «Фитнес-Чиз» с массовой долей жира в сухом веществе 25 процентов, а Щучинский маслосырзавод – масло сладкосливочное несоленое «Белорусское». По вкусу потребителям пришелся пирог «Скидельский» Гродненского филиала областного потребительского общества.

В группе промышленных товаров победу праздновали «Слониммебель» за набор мебели для спальни «Вирджиния», «Медватфарм» – предприятие, которое выпускает в том числе палочки ватные с ограничителем для детей. Славится в Беларуси керамическая посуда, производимая в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. В числе победителей – «Новогрудский завод газовой аппаратуры», который производит баллоны для сжиженных газов в комплекте с безопасным запорным устройством SRG GV 457 OPD, баллоны автомобильные газовые тороидальные АГТ-42 для сжиженных углеводородных газов.

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» победу праздновали ОАО «Красносельскстройматериалы», «Гродно Азот», «Лакокраска» г. Лида, «Гроднорайагросервис», а также СООО «Бел-Пласт Интернэшнл».

В номинации «Услуги населению» на высоте – медицинские учреждения региона. Это Гродненский областной клинический перинатальный центр, областная клиническая больница, городская поликлиника № 4 г. Гродно, которые оказывают медуслуги не только жителям Принеманья, но и гостям из других стран. Медицинский туризм в Беларуси становится все более популярным.

Как отметили в Гродненском ЦСМС, по итогам конкурса 2017 года Гродненская область заявила о себе как о лидере в четырех отраслях: мясопереработке, производстве строительных материалов, химической и нефтехимической продукции, оказании медицинских услуг.

Эксперты и члены комиссий оценивали все аспекты деятельности организации, которые оказывают влияние на качество услуги или продукции. В свою очередь потребители отдали голоса прежде всего за стабильное качество продукции, услуг, ориентируясь на собственные пристрастия, доступность, цену. В ходе потребительского опроса были получены около 12 тысяч голосов, в том числе 10 986 – в поддержку. При этом каждый смог принять участие в голосовании только один раз. Онлайн-голосование в рамках данного конкурса – новация, которая, безусловно, способствует тому, чтобы состязание получило статус народного.

Татьяна ВАСИЛЕВКИНА.

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Отопление… от розетки

В Сморгонском районе заработает котельная с использованием электричества

Постановлением Совета Министров котельная Сморгонского РУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в агрогородке Осиновщизна внесена в перечень экспериментальных проектов по реконструкции котельных с использованием электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Выбор этого объекта из подобных котельных, принадлежащих предприятию, был определен наименьшими затратами на модернизацию. Как рассказал генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский, средства на проведение работ предусмотрены инвестиционной программой Гродненской области. Ориентировочно потребуется около 120 тысяч рублей.

В январе ожидается поставка оборудования российского производства. В котельной в Осиновщизне предусмотрена установка двух электрокотлов суммарной мощностью 0,3 мВт для работы в теплоаккумуляционном режиме. Учитывая дифференцированную систему тарифов на электроэнергию, теплоисточник станет запасать тепловую энергию в ночное время, чтобы в остальное время суток отдавать ее потребителю.

Работа электрокотлов будет автоматизированной. Еще один плюс — большая безопасность по сравнению газовыми котлами. Обслуживание и ремонт электрокотлов проще, чем котлов, работающих на других видах топлива.

— Перевод котельной на электричество — это экспериментальный проект, — отметил Олег Шафранский. — Важно на практике посмотреть плюсы и минусы эксплуатации и ремонта электрокотлов и с учетом этого продумывать перспективы развития других теплоисточников, в том числе и более крупных.

«Питать» модернизированная котельная будет один из микрорайонов Сморгони. Ввод ее в строй планируется в первом полугодии нынешнего года.

Татьяна ВАСИЛЕВКИНА.

Метки: Беларусь, Гродно, Приграничье