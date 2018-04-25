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Приграничное сотрудничество

 

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

25 октября Государственная дума России ратифицировала соглашения о приграничном сотрудничестве с Литвой.

Соглашение о финансировании программ приграничного сотрудничества с Литвой предусматривает реализацию совместных проектов между Калининградской областью и Клайпедским, Мариямпольским и Таурагским округами Литвы, — сообщает информагентство ТАСС.

Нижняя палата парламента также ратифицировала соглашения о приграничном сотрудничестве с Эстонией и Германией.

Сферами сотрудничества являются транспорт, экология, образование, инвестиции и новые технологии.

Информация «ЛК»        

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