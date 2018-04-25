Приключенческая эпопея «Тобол»

🔊 Воспроизвести 1 марта на киноэкранах появится историческая приключенческая драма «Тобол». Это фильм, основанный на реальных событиях, основная идея которого была продиктована бестселлером «Тобол. Много званых» известного писателя исторических романов Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»).

XVIII век. Трудный и болезненный период правления Петра I. Император всеми силами старается развивать торговые и политические связи с европейскими странами. А для этого нужны большие деньги, поэтому Петр I приказывает своему молодому гвардейскому офицеру Ивану Демарину отправиться в тогдашнюю столицу Сибири Тобольск и все разведать об имеющемся там золоте. Здесь находится много шведских офицеров, взятых в плен после Полтавского сражения. Здесь Иван встречает любовь всей его жизни — дочь сибирского географа Ремезова. Демарин сформировал команду в 200 человек из местных новобранцев и молодых офицеров, которые прибыли с ним. С этим отрядом он выступает на поиски золота далекого Яркенда. Из-за коварного заговора местных князей мирная экспедиция становится военным вторжением. Демарин и его полк попадают в плен тысяч жестоких и диких джунгаров. Начинается жестокая, беспощадная и неравная борьба за любовь, свободу и жизнь … Помощи ждать неоткуда.

Смотрите исторический приключенческий эпос «Тобол» в кино с 1 марта.

Тобол (Tobol)

Страна: Россия

Жанр: историческая драма

Режиссер: Игорь Зайцев

Актеры: Илья Маланин («Не задержан», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково»), Дмитрий Дюжев («Остров», «Мне не больно»), Дмитрий Назаров («Концерт»), Андрей Бурковский («Кухня»), Агата Муцениеце («Красивая жизнь»), Екатерина Гусева (« Если бы я тебя любил»), Иван Колесник («Движение вверх ») и другие.