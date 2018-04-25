Приключения большой одесской семьи в комедии «Семейка Фани»

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Нестандартная, невероятно смешная история о приключениях большой одесской семьи, связанная с переездом на ПМЖ в Израиль, в комедии «Семейка Фани». Вы-таки будете смеяться!

Самая веселая комедия года Семейка Фани никого не оставит равнодушным! Почему? Да потому что ничего не может быть лучше для поднятия настроения, чем неповторимый одесский юмор! Вы-таки будете смеяться!

Не будем раскрывать всех секретов, но коротко скажем, что это — безумное, невероятно смешное описание приключений одесской семьи в целых трех поколениях за границей. Оказавшись за пределами родины, наши герои начинают жизнь, полную ожиданий, поисков себя и больших побед.

Герои не только добры и смешны — они настолько узнаваемы, что можно уверенно сказать: это про таких как мы с вами. Мы разные, но все ищем счастья в очень непростой жизни. И наши прекрасные, забавные, чудесные герои доказывают: Счастье — есть! И оно всегда рядом!

И Вы-таки будете смеяться!

Московский Современный Художественный Театр

В ролях: Владимир Стеклов, Владимир Долинский, Людмила Татарова-Джигурда, Ольга Хохлова, Митя Фомин, Артур Диланян, Руслан Банковский

11 января 19:00, Дворец Конгрессов, Вильнюс

Продолжительность спектакля: 2 час 20 минут с одним антрактом

Возрастное ограничение 16+

Информация и фото организаторов