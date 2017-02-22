Приключения натовцев в Клайпеде

В середине прошлого месяца в Клайпеду прибыли по меньшей мере 150 военных из Чехии. Они будут участвовать в военных учениях. Намечается, что в Литве они пробудут до середины марта.

В минувшее воскресенье клайпедская полиция арестовала пятерых военнослужащих НАТО из Чехии, которые устроили драку перед входом в ночной клуб. По данным литовской полиции, чешские военные вели себя агрессивно, конфликтовали, начали потасовку с посетителями, а затем и сотрудниками охраны учреждения. Чешские военнослужащие не подчинились требованиям сотрудников полиции, прибывших по вызову, начали оказывать сопротивление стражам порядка, те вынуждены были использовать электрошокеры. Пять солдат отказались от проверки на трезвость. Возраст задержанных от 20 до 33 лет. В свои подразделения их доставили литовская военная полиция вместе с представителем Чешской армии. Дальнейшую степень их правовой ответственности будет решать Чешская армия.

Как утверждают СМИ, это далеко не первый инцидент с участием военных НАТО. Конфликты чаще всего по причине злоупотребления горячительными напитками возникали в Йонаве, Шяуляй, Каунасе.

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Военнослужащие, военные, Клайпеда, НАТО