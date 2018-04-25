Принц Чарльз рассказал подданным британской короны, как он намерен править

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К юбилею наследника британского престола принца Чарльза телеканал ВВС обнародовал документальный фильм под названием «Принц, сын и наследник: 70 лет Чарльзу», в котором будущий монарх впервые рассказал согражданам о том, как именно он собирается править.

Об этом пишет в четверг, 8 ноября, сайт телеканала CNN.

«Я пытался убедить всех, что действую как независимый политик, но сегодня мне кажется жизненно важным напомнить: есть лишь один монарх – не два. И он не может быть тем же, каким был в качестве наследника и принца, выйдет чепуха» – приводит издание слова Чарльза.

Принц обрисовал свою позицию по таким вопросам как изменение климата, охрана окружающей среды и архитектура, назвав план расширения Национальной галереи в Лондоне «чудовищным наростом».

В конце прошлого месяца стало известно, что Елизавета II рассматривает возможность по достижении 95-летнего возраста передать свои обязанности принцу Чарльзу.

Королеве 92 года, но она рассматривает вариант регентства – в связи с крепким здоровьем и в рамках заботы о будущем монархии. Подчеркивается, что речь идет именно о регентстве, а не отречении от трона.

Английская королева уже несколько лет не выезжает за рубеж: Великобританию на мировой арене представляет ее сын Чарльз – принц Уэльский.

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