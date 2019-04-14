Принудительные меры медицинского характера

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Правительство Литвы обязало Минздрав утвердить порядок принудительного лечения в стационаре пациентов с психическими и поведенческими расстройствами (чтобы оказать им необходимую помощь), если они не способны разумно оценить свои интересы, поэтому невозможно получить их согласие на лечение. Это значит, что в ближайшее время установят конкретные правила принудительного лечения таких жителей, сообщается в пресс-релизе Минздрава.

По словам вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешельгиса, новый порядок обеспечит не только права пациентов, но и защитит других людей от действий лиц, страдающих психическими расстройствами. «В процессе подготовки правил большое внимание будет уделено и тому, чтобы пациентам с психическими и поведенческими расстройствами обеспечили необходимое лечение, поскольку они сами, к сожалению, не осознают этого и не способны обратиться за помощью, а зачастую у них даже нет близких, которые могли бы о них позаботиться. Кроме того, важно обеспечить, чтобы не было злоупотреблений, например, чтобы принудительно на лечение не могли сдать людей, которые в этом не нуждаются», – сказал вице-министр. По его словам, часть таких людей с расстройствами, отказывающихся от лечения, снова и снова поступают в больницу. Окружающие жалуются на них в разные службы, рассказывают об угрозе с их стороны (особенно если пациенты угрожают нанести вред им или их имуществу), поэтому принудительное лечение поможет защитить и общественный интерес.

На всей территории Литвы будет действовать единый порядок предварительной госпитализации пациентов с психическими или поведенческими расстройствами, поведение которых может представлять опасность здоровью, жизни или имуществу окружающих. Также будет разработан порядок принудительного лечения пациентов, от которых не удается получить согласие на лечение в силу того, что они не способны объективно оценить свое состояние и интересы. Это поможет обеспечить права пациентов и, в случае необходимости, получить всестороннее лечение.

Люди, умеющие приспособиться к условиям жизни и разрешать жизненные проблемы, обычно оцениваются как психически здоровые. Если же эти способности ограничены и человек не справляется с повседневными задачами в личной, семейной жизни или на работе, когда он не в состоянии достичь личных целей, то может идти речь о той или иной степени психического расстройства.

Психическое заболевание влечет изменения и нарушения в сфере чувств, мышления, поведения, и наряду с этим, по некоторым утверждениям, почти всегда происходят изменения функций соматической нервной системы. Создание успешных психологических и медикаментозных методов лечения возможно при сотрудничестве медицины и психологии и при рассмотрении психических расстройств с различных точек зрения.

По данным ВОЗ, каждый четвертый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. Причины многих психических расстройств до конца не ясны. Имеется ряд признаков и симптомов, при появлении которых специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ