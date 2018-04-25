Принять участие в муниципальных выборах в Литве намерено более 14 тыс. кандидатов

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Принять участие в выборах советов самоуправлений Литвы намерено более 14 тыс. кандидатов, сообщила в пятницу председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите.

«У нас 14 тыс. 372 человека, подавших заявительные документы, из них 45% женщин и 55% мужчин. Среди кандидатов в мэры 22% женщин и 78% мужчин», — сказала Л. Матийошайтите во время жеребьевки номеров для участвующих в выборах партий в сейме.

Больше всего списков выдвинула Литовская социал-демократическая партия, она выдвигает кандидатов во всех 60-ти самоуправлениях.

Кандидатов в мэры зарегистрировано 420, из них 333 выдвигают партии, 76 — общественные избирательные комитеты, 14 выдвинули себя сами.

Председатель ГИК отметила, что в связи с сокращением численности населения сокращается и число избираемых членов муниципальных советов.

«Если смотреть на число избираемых на выборах членов советов самоуправлений, то после 2007 года их стало меньше. В 2015 году у нас было 1524 члена советов, в 2019 году избирается всего 1502 члена», – сказала Л. Матийошайтите.

Прямые выборы мэров и советов самоуправлений в Литве пройдут 3 марта.

BNS