Принято окончательное решение о бизнес-инкубаторах ЦЕРН в Литве

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, участвующая во Всемирном экономическом форуме в Давосе, провела встречу с генеральным директором Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) д-ром Фабиолой Джанотти, в ходе которой было принято окончательное решение об учреждении двух бизнес-инкубаторов ЦЕРН в Вильнюсе и Каунасе.

Соглашение между Литвой и ЦЕРН об открытии инкубаторов будет подписано уже в феврале.

Это первый подобный случай в истории ЦЕРН, когда бизнес-инкубатор самой крупной и прогрессивной в мире научной организации открывается в стране, имеющей статус ассоциированного члена. Инкубаторы ЦЕРН работают только в девяти государствах мира. Литва станет символической десятой страной, перед представителями бизнеса которой открывается уникальная возможность воспользоваться новейшими открытиями ЦЕРН, ее базой данных и накопленным опытом.

По словам Президента, это большое признание достигнутого нашей страной научного прогресса, так как Литва первой из числа ассоциированных членов войдет в сеть центров передачи технологий и коммерциализации результатов научных исследований ЦЕРН.

Инкубаторы ЦЕРН в Вильнюсе и Каунасе будут единственными в странах Центральной и Восточной Европы, поэтому их значение для развития науки и бизнеса в регионе будет огромным: откроется возможность применять передовые достижения в области физики, здравоохранения и информационных технологий, расширять применение оптических лазеров в промышленности. Литва также сможет воспользоваться консультациями и помощью экспертов ЦЕРН в процессе создания новых научных продуктов в различных сферах.

Литва в 2018 году первой из Балтийских стран стала ассоциированным членом ЦЕРН. Членство дает возможность нашим ученым участвовать в научно-исследовательских программах ЦЕРН, развивать инновационные предприятия, расширять промышленный потенциал Литвы, учителям – повышать свою квалификацию в области физики, а молодым ученым – проходить стажировку в одной из крупнейших и прогрессивных в мире научных организаций.

Литва сотрудничает с этим центром почти четверть века – с 1993 года осуществляет совместные проекты с Вильнюсским Университетом, с Вильнюсским Университетом им. Гядиминаса, Каунасским технологическим университетом, Университетом наук о здоровье, производителями лазеров Ekspla и Standa.

Членство в организации Литве обходится около 900 тыс. евро в год.