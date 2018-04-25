Приобщение к искусству

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В февральские выходные жители и гости столицы смогут приобщиться к современному искусству, бесплатно посетив 17 галерей современного искусства и музеев на экскурсионных автобусах «SU-MENĖK».

Мероприятия будут проходить в выходные с 15 по 17 февраля и с 22 по 24 февраля. Маршрут автобуса начинается с остановки «Антанаса Туменаса» у галереи The Rooster Gallery. Автобусы курсируют каждые 40 минут (расписание на сайте www.stops.lt), перерыв с 14.20 до 15.20.

Кроме того, экскурсанты могут выиграть приглашение на художественную ярмарку ART-VILNIUS’19.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt