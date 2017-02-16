Приоритет – социально важным программам

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис ответил на вопросы «Литовского курьера»

– Как вы считаете, почему избиратели отдали предпочтение на выборах партии Союз крестьян и зеленых Литвы? Каких результатов ожидают избиратели от вновь избранного Сейма?

– Считаю, что избиратели Литвы нашли отражение своих политических взглядов и надежд в традиционно социально ориентированной программе партии Союз крестьян и зеленых Литвы. Думаю, что партия, ее люди, программа ориентированы на изменения в стране, которых ждет общество. Большое внимание и готовность решать социальные и экономические проблемы являются теми факторами, которые и обусловили выбор избирателей.

– Каковы основные вызовы Литвы в настоящее время и каким образом планируете реагировать на них?

– В настоящее время самыми актуальными являются вопросы защиты прав ребенка. Их решению уделяется наибольшее внимание. Эти вопросы мы обсуждаем на внеочередном заседании Сейма. Следующий этап – Трудовой кодекс и социальная модель.

– Революционные изменения в сфере трудовых отношений, социальной сфере отложены. Что, по вашему мнению, нужно будет изменить?

– Недавно я провел встречу с представителями Конфедерации предпринимателей Литвы и говорил с ними о том, что в Трехстороннем совете необходимо принимать уже согласованные решения, и чтобы только тогда они поступали в Сейм. Для нас важно, чтобы каждый работник и работодатель чувствовали себя в безопасности, чтобы каждый человек в стране был уверен в получении соответствующего его труду вознаграждения.

– В общественном пространстве много внимания уделяется вопросам национальной безопасности. Какие шаги предпринимаются для обеспечения безопасности жителей?

– В стратегии закреплены следующие приоритеты политики национальной безопасности и задачи: укрепление сил национальной обороны, укрепление коллективной обороны НАТО, укрепление процесса управления кризисами и партнерства в НАТО, укрепление единого и солидарного Европейского союза. В ходе реализации этой стратегии и через участие в таких форматах мы обеспечим безопасность жителей нашей страны.

– Как планируется строить отношения Литвы с ближайшими странами-соседями?

– У Литвы хорошие отношения с соседними странами. Мы сотрудничаем в разных форматах и укрепляем связи между нашими государствами. Мы – члены Европейского союза и НАТО, поэтому проводим единую политику ЕС.

– Ваша биография, как вы сами сказали в одном из интервью, может стать примером осуществления «литовской мечты»…

– Моя «литовская мечта» осуществилась в непростых жизненных условиях, под влиянием современных ценностных приоритетов. Человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, свобода слова, правовое государство, обеспечение прав человека – эти демократические ценности должен соблюдать как гражданин, так и государство. Даже в самые сложные времена большинство людей опиралось на те же ценности. Открытость, отстаивание этих ценностей своим поведением, поступками и трудом – факторы, обуславливающие личный успех, который служит примером обществу и стране.

Досье «ЛК» Викторас Пранцкетис родился в 1958 году в деревне Рутялю Кяльмеского района. С 1965 г. учился в Титувенской средней школе, в 1973 г. начал учебу в Титувенском сельскохозяйственном техникуме. «В нашей семье было пятеро детей, и нас растила одна мама – это действительно было нелегко. Но мама и была тем двигателем, который решил – вы должны учиться. Единственный шанс чего-то достичь в жизни – это образование. Лучшим стимулом для этого была устремленность мамы. Она была медсестрой и очень любила читать», – вспоминает Викторас Пранцкетис. В 1977-1982 гг. он учился в Литовской сельскохозяйственной академии (сейчас – Университет им. А. Стульгинскиса), получил специальность агронома. В 1988 г. защитил диссертацию доктора биомедицинских наук. До поступления в Литовскую сельхозакадемию работал агрономом, после окончания академии работал младшим научным сотрудником, ассистентом, продеканом факультета агрономии, заведующим кафедрой садоводства и овощеводства, а в 2008-2016 гг. – деканом факультета агрономии, с 2016 г. – профессор. В. Пранцкетис – автор научных книг, учебников, статей, вывел несколько сортов растений. Он – член Союза крестьян и зеленых Литвы, с 2014-го по октябрь 2016 г. – член совета и правления этого союза, заместитель председателя, был членом совета самоуправления Каунасского района. Являлся членом совета и сената университета им. А. Стульгинскиса, членом правления Литовского союза агрономов. Жена Ирена – доктор биомедицинских наук, доцент научного института агроэкосистем и почвоведения. Сын Вайдотас – предприниматель, дочь Виктория – специалист по связям с общественностью, дочь Моника – выпускница факультета агрономии Университета им. А. Стульгинскиса.

Галина КУРБАНОВА.

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Викторас Пранцкетис, Интервью, национальная безопасность, Председатель Сейма, Приоритет, социальные программы, Трудовой кодекс