Приостановлена реконструкция парка Сапег

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс после публичной критики в адрес проекта обновления парка Сапег сообщил, что останавливает подготовительные работы, сообщает BNS.

На странице в Facebook мэр сообщил, что такое решение было принято, после того как на мероприятии, где проект представили обществу, в его адрес послышалась аргументированная критика.

«Аргументы логичны, я говорил об этом раньше, еще во время подготовки проекта. Их не учли. Меня не убедило обоснование вырубки такого количества деревьев, а также то, что в порядок будет приведена лишь часть парка. Поэтому как минимум на месяц останавливаются все работы, за это время проект будет пересмотрен, обновлен и согласован с общественностью», – сказал Шимашюс.

Вильнюсцы в Фейсбуке писали, что в парке планируют вырубить почти 300 деревьев. Шимашюс также заявил, что выделенные на обновление дворцового комплекса деньги Евросоюза должны служить для улучшения города, а «не для его разрушения».

Мэр сказал журналистам, что вопрос возникает не только в связи с вырубкой деревьев, но и в связи с другими нерациональными решениями.

«Меня не убеждает и решение выделить внутри парка барочное пространство именно путем вырубки деревьев и создания дорогой как в плане строительства, так и в плане ухода структуры. Вокруг остается неухоженное пространство с плохим освещением и недостаточно безопасное и т. д. Думаю, есть лишние расходы, связанные с переносом теплосетевой инфраструктуры. Этот проект нуждается в серьезной доработке», – сказал он.

Шимашюс также сказал, что необходимо реформировать госкомпанию Vilniaus planas. Чтобы сделать ее деятельность прозрачнее – надо выбирать и проектировщиков на конкурсной основе.

Мэрия до середины 2020 года хочет воссоздать барочный парк Сапег, привести в порядок зеленые насаждения, восстановить кирпичную стену, оборудовать бассейны с фонтанами, скамейки.

Ансамбль Дворца Сапег на Антакальнисе – единственная в Литве территория, сохранившаяся в более или менее первозданном виде. Дворец был построен в 1689-1692 гг. по проекту Джованни Баттиста Фредиани. Строил его государственный и военный деятель Великого княжества Литовского Казимир Ян Сапега.

В начале XIX в. в зданиях ансамбля разместилась больница, различные услуги в сфере здравоохранения предлагали до 2015 года, после этого там открыли парк стартапов. Барочная часть резиденции Сапег признана объектом культурного наследия Литвы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt