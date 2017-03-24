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Пристав: вероятность уплаты “Газпромом” всех 36 млн. евро штрафа – низкая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 24, 17:00   |   1 комментарий

Пристав, которая должна взыскать самый большой штраф, назначенный в Литве за нарушения конкуренции – почти 36 млн. евро – с российского “Газпрома”, скептически оценивает возможности государства получить все эти деньги. По словам Ирены Белячич, литовские приставы могут взыскать только находящиеся в Литве имущество или средства “Газпрома”, о сделать это за рубежом будет проблематично.

И. Белячич говорит, что принудительное взыскание имущества производится быстро, так что уже на следующей неделе будет ясно, есть ли у “Газпрома” в Литве имущество или деньги.

“Изучив представленный Советом по конкуренции (СК, антимонопольная служба) материал, я выполнила предусмотренные в законе действия по осуществлению взыскания. На сегодняшний день не могу их комментировать, поскольку обнародование точной информации может осложнить принудительное взыскание”, – сказала И. Белячич BNS.

По ее словам, можно взыскать только находящееся в Литве имущество “Газпрома”, а вероятность получить в Литве всю сумму штрафа низка: “Я работаю приставом с 1994 году, такой суммы еще не было. Вероятности получить всю сумму точно нет, частично – возможно. Что касается части (суммы штрафа), то это тоже сложно, потому что наши полномочия ограничены”.

Как сказала пристав, после завершения взыскания имущества в Литве СК должен обратиться в Минюст с тем, чтобы он инициировал взыскание остальной суммы штрафа в России или другом государстве мира. Министерству придется обращаться в российский суд, решением которого приставу страны будет предписано взыскать остальное имущество.

Крупнейший в истории Литвы штраф (35,651 млн. евро) – СК назначил “Газпрому” в октябре 2014 года. 23 декабря прошлого года Главный административный суд Литвы окончательно утвердил решение антимонопольной службы.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (87.255.14.151) Йонас пишет:
    2017 03 24 at 20:22

    И чего муссировать эту тему, если заранее известен результат. А как хочется показаться могущественным в этом вопросе. По факту же круглый “ноль”. Взыскатели даже не знают, есть ли у Газпрома в Литве имущество или деньги. Придется приставам пилить гирю, пардон, газовую трубу.






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