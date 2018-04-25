Приступил к работе посол Литвы в Польше Э. Борисов

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Посол Литвы в Польше Эдуард Борисов вручил верительные грамоты президенту этой страны Анджею Дуде, сообщает МИД.

В сообщении министерства говорится, что на встрече обсуждалась необходимость тесного двустороннего сотрудничества в области безопасности, состоялся обмен мнениями о работе двух стран в Совете безопасности ООН.

После церемонии вручения верительных грамот Э. Борисов возложил венок на могилу Неизвестного солдата в Варшаве и оставил подпись в Книге памяти.

Э. Борисов работает в МИД Литвы с момента его основания в 1990 году.

В 1991 году дипломат работал представителем министра иностранных дел в Польше, также был временным поверенным в делах Литвы в Чехии и Словакии, директором Департамента протокола, генеральным консулом в Санкт-Петербурге, послом Литвы при ООН в Женеве.

В 2005- 2015 годах он работал заместителем генерального директора Постоянного международного секретариата Совета государств Балтийского моря, с 2015 года возглавлял Департамент МИД по делам Латинской Америки, Азии, Африки и Океании.

Проблемы польского национального меньшинства в Литве омрачали отношения двух государств, однако в последнее время Варшава смягчила тон в этом вопросе, страны обмениваются визитами на высоком уровне, восстанавливают работу парламентской ассамблеи двух государств.

В 2019 году Литва и Польша будут отмечать важные для обеих стран юбилеи: 25-летие договора о дружбе и добрососедских отношениях между Литвой и Польшей, 450-летие Люблинской унии и 15-летие членства двух стран в Евросоюзе (ЕС).

В этом году Польшу планируют посетить и президент Даля Грибаускайте, и председатель сейма Викторас Пранцкетис, сообщил МИД.

BNS