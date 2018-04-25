Присутствие Путина на свадьбе австрийского министра не повлияло на отношения Австрии и РФ, считает канцлер Курц

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что внешняя политика Австрии остается прежней после того, как президент РФ Владимир Путин стал почетным гостем на свадьбе главы МИД Австрии Карен Кнайсль, передает Reuters.

По словам Курца, «реакция международного сообщества, естественно, за этим последовала, но позиция Австрии по отношению к России остается неизменной и соответствует решениям, принятым членами Евросоюза».

При этом австрийский канцлер подчеркнул, что не знал заранее о подобном визите Путина, сообщает «Интерфакс» .

Добавим, что до конца года, в течение шести месяцев, Австрия играет роль председателя в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль, где произнес тост на немецком языке, станцевал с невестой и сделал новобрачным несколько подарков. Одним из них стало выступление Кубанского казачьего хора .

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский президент присутствовал не только на праздничном застолье, но и посетил предшествовавшую ему церемонию бракосочетания. Песков также подтвердил, что Путин танцевал на свадьбе, в том числе с невестой — министром австрийского внешнеполитического ведомства. Со слов представителя Кремля, президент РФ вручил молодоженам в качестве подарков тульский самовар, картину с сельскими мотивами и старинную масловыжималку.

Для австрийской стороны стоимость визита Путина на свадьбу главы МИД составила 250 тысяч евро. Эти деньги были потрачены на обеспечение безопасности. Пресса также обнаружила документы госзакупки, согласно которым австрийская поездка казачьего хора на период с 17 по 19 августа обошлась российскому бюджету в 1,8 миллиона рублей.

Ряд европейских политиков раскритиковали приглашение Путина на свадьбу. Против этого шага выступила лидер фракции Социал-демократической партии Австрии в Европейском парламенте Эвелин Регнер. «Глава МИД вместо того, чтобы постигать азы дипломатии, инсценировала собственную свадьбу, чтобы угодить Путину», — считает Регнер. Ее поддержал и бывший канцлер Австрии Франц Франицки.

Впрочем, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе положительно оценил приезд Путина.Он также предположил, что многие австрийцы разделяют его мнение.

Карин Кнайсль возглавляет МИД всего восемь месяцев. Ее предшественником был Себастьян Курц, ставший министром в 27 лет и проработавший на этом посту четыре года. В декабре 2017 года Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию (АНП), пересел в кресло главы правительства, а на смену ему пришла Кнайсль. Но не от АНП, а от Австрийской партии свободы (АПС), коалиционного партнера партии Курца.

Само создание коалиции АНП и АПС вызывает много вопросов. Австрийскую партию свободы критиковали как националистическую. АПС также зарабатывала политические очки на теме миграции и выступала за сближение с Россией (она, в частности, заключила соглашение о сотрудничестве с прокремлевской партией «Единая Россия»).

Члены АПС заняли целый ряд министерских постов, а на пост главы МИД лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе предложил кандидатуру беспартийной Кнайсль, назвав ее «великой личностью, женским воплощением Крайского» (Бруно Крайский — знаменитый австрийский политик 50 — 80-х годов, возглавлявший МИД и правительство).

За время своего министерства Кнайсль уже посетила Москву, и отказалась проявить солидарность с Лондоном и ЕС во время истории с высылкой российских дипломатов из-за отравления Скрипалей. А в июне Кнайсль участвовала в переговорах с посетившим Вену Путиным и вместе с ним возлагала цветы к памятнику советским солдатам, павшим при освобождении Австрии.

В Кремле, вероятно, возлагают на Кнайсль большие надежды. Она «может бросить вызов не только атлантической политике, но и всей той кампании по демонизации Путина, которую проводят среди европейцев глобалистские круги», писал обозреватель официозной газеты «Взгляд» Петр Акопов.

NEWSru.com