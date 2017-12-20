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Присуждены национальные премии в сфере культуры

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 21, 0:02   |   Комментариев: 0

Национальные премии Литвы в области культуры и искусства в этом году присуждены актрисе Эгле Габренайте, писательнице Дануте Калинаускайте, фотохудожнику Гинтаутасу Тримакасу.

Среди объявленных Министерством культуры шести лауреатов композитор Юсте Янулите, сценограф Гинтарас Макарявичюс, авторы инсталляций Свайоне и Паулюс Станикасы.

Лауреаты отобраны из более чем сорока претендентов.

Э. Габренайте награждена за яркость сценического характера и профессиональный минимализм, Д. Калинаускайте – за содержательность малых художественных форм, Г. Тримакас – за осовременивание истоков фотографии. Сценограф Г. Макарявичюс награжден за современность творческой сценографии, композитор Ю. Янулите – за музыкальное воплощение визуальных метафор, художники Станикасы – за эстетическую проактивность творчества.

Размер национальной   премии   в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат, сейчас это 22,8 тыс. евро.

Национальные премии и дипломы лауреатов будут вручены в 100-летие Дня восстановления государственности Литвы, 16 февраля.

Инф. «ЛК»

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