Присягнул новый министр экономики Литвы

Во вторник в литовском парламента дал присягу назначенный министр экономики, парламентарий Виргиниюс Синкявичюс. 27-милетний представитель правящих “аграриев” стал самым молодым министром с момента восстановления независимости Литвы.

“Надеюсь на совместную работу, невзирая на позицию и оппозицию, все вместе мы внесем большой вклад и добьёмся слаженного роста экономики”, – сказал министр.

Пост главы министерства экономики остался свободным после того, как коалицию покинули социал-демократы под руководством Гинтаутаса Палуцкаса. Прежний министр, социал-демократ Миндаугас Синкявичюс не разделил эту позицию партии, однако подчинился ее воле и покинул должность.

BNS

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