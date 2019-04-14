Присягнули

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В Сейме дал присягу министр окружающей среды представитель правящих «аграриев» Кястутис Мажейка, назначенный президентом Далей Грибаускайте.

Ранее Мажейка был главой Комитета по окружающей среде.

36-летний К. Мажейка – доктор сельскохозяйственных наук, получил образование в Литовской ветеринарной академии. На прошедших муниципальных выборах К. Мажейка баллотировался в мэры Мариямполе, но проиграл во втором туре.

У министерства не было руководителя с 7 декабря прошлого года, когда по инициативе премьера был уволен Кястутис Навицкас. Тогда Министерство временно возглавлял министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Кроме того, присягу дал и Андрюс Мазуронис, сменивший в парламенте либерала Арунаса Гялунаса. А. Гялунас отказался от депутатского мандата, поскольку победил на конкурсе директора Литовского художественного музея.

А. Мазуронис уже работал в Сеймах двух созывов – в 2008-2012 и в 2012-2016 годах.

Подготовлено по сообщениям СМИ