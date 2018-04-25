Приведут в порядок переходы

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Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, что на дорогах государственного значения небезопасными является большинство – 1,72 тыс. из 1,95 тыс. – пешеходных переходов. Все их планируется привести в порядок в 2018–2021 годах.

Министерство транспорта и коммуникаций отмечает, что на реконструкцию пешеходных переходов планируется выделить более 10 млн евро.

«Будем надеяться, что это поможет сократить аварийность, число погибающих пешеходов», — заявил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

До конца 2019 года будет приведено в порядок около 700, а в 2020 и 2021 годах – около 500 переходов.

При инвентаризации переходов оценивалось количество произошедших на них аварий и пострадавших лиц, а также риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

«Эта ситуация, когда дорога слишком широка и у пешеходов нет возможности постоять посередине дороги на островке безопасности, подождать, пока транспортные средства их пропустят. Некоторые переходы не видны, их заграждают те или иные объекты (…), одной из причин также является рискованная скорость, выходом здесь могло бы быть поддержание допустимой скорости, приподнятые пешеходные переходы решают этот вопрос», — заявил временный глава Дирекции автодорог Виталий Андреев.

По последним данным дирекции, почти за восемь месяцев этого года — до 23 августа, — в Литве на дорогах погибли 39 пешеходов, из них 11 — на пешеходных переходах.

Дирекция автодорог провела аудит и небезопасных перекрестков, однако для приведения их в порядок потребуется около 400 млн евро, поэтому, по словам главы службы, это может быть только «очень долгосрочным» проектом.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса