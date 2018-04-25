Привычка водителей

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Уже полгода водители в Литве не обязаны возить с собой кучу документов, но 8 из 10 водителей без них за руль не садятся. Эти водители, как и до 1 июля, берут с собой свидетельство о страховке, талон о техосмотре, документы о регистрации и водительское удостоверение. Только 9% водителей не возят с собой перечисленные документы.

Это показал опрос жителей Литвы, проведенный компанией Spinter tyrimai, по заказу страховой компании Gjensidige.

По данным опроса, все документы с собой чаще всего возят жители 46-55 лет, живущие в районных центрах, небольших городах и деревнях.

7% водителей не возят с собой свидетельство о страховке.

6% водителей в Литве не возят документы о техосмотре, а 5% садятся за руль, не имея при себе водительских прав.

Новые правила действуют только на территории Литвы. За границей, например, в соседней Польше, водителя могут попросить показать документы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ