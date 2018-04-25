Привычки жителей отличаются

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Проведенное исследование здорового образа жизни взрослого населения Литвы показало, что в зависимости от самоуправления привычки могут значительно отличаться, передает LRT.

Например, в Паланге курят в 4 раза больше человек, чем в Вильнюсском районе, но в три раза больше жителей этого района занимаются спортом, чем проживающие в Казлу Руды.

Хотя бы по полчаса 5 раз в неделю или чаще активной физической деятельностью занимаются более 40% всех участников опроса.

Столько же хотя бы раз в день едят овощи, чуть меньше – фрукты.

Исследование также показало, что примерно 20% граждан Литвы за последний месяц курили, чуть больше 20% – раз в неделю и чаще употребляли алкогольные напитки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ