Признаки достойной жизни в Литве

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Компания Baltic Salary Survey, организующая исследования зарплат, в этом году провела исследование в странах Балтии и подсчитала, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить достойно. По полученным данным, меньше всего средств на проживание нужно в Вильнюсе, больше всего – в Таллине.

Чтобы жить достойно в столице Литвы, как следует из проведенного исследования, одному человеку, содержащему себя и арендующему жилье, в среднем нужно 700-750 евро «на руки» каждый месяц.

«Это примерно в два раза больше, чем установленная в стране минимальная зарплата, достигающая сейчас «на руки» 360 евро. По данным Департамента статистики, в Вильнюсе средний заработок «на руки» достигает 790 евро, а идентифицированная в нашем исследовании медиана зарплат – 855 евро. Оба значения позволяют предположить, что менее половины жителей все еще не получают достаточный доход для достойной жизни», — отметил представитель Baltic Salary Survey Повилас Блусюс.

По словам эксперта, прожиточный минимум — это теоретическая, но основанная на реальных данных сумма денег, которой одному человеку должно хватить для достойной жизни на месяц. Она включает в себя продукты питания, жилье, налоги, транспорт, одежду и обувь, спорт, гигиенические товары, медицинские услуги, отдых и другие расходы, а также минимальные сбережения.

Согласно данным исследования, жители Вильнюса могут жить достойно за наименьшую сумму, по сравнению с другими странами Балтии.

Например, в Риге для достойной жизни нужно 850 евро – на 100 евро больше, чем в Вильнюсе.

Лучшая ситуация среди стран Балтии – в столице Эстонии: здесь средняя зарплата после уплаты налогов достигает 1200 евро, а на достойную жизнь хватает 1070 евро.

«ЛК» уже писал, что согласно опросу, проведенному по заказу Банка Литвы, многие семьи в Литве были бы довольны условиями жизни, если бы получали на 400 евро в месяц больше.

4 из 10 участвовавших в опросе респондентов сказали, что были бы довольны, если бы их доходы составили 801-1600 евро в месяц. Треть домашних хозяйств были бы довольны условиями жизни в Литве, если бы их доходы были больше 1600 евро в месяц. Каждая вторая семья, получающая сейчас в месяц 1600 евро и больше, хотела бы зарабатывать хотя бы 2000 евро в месяц.

Наибольшее беспокойство у домашних хозяйств по-прежнему вызывает рост цен на продукты питания, но число таких домашних хозяйств постепенно уменьшается второй год подряд (с 49% до 36%).

Возможное подорожание коммунальных услуг и потеря работы беспокоит каждого десятого жителя.

Информация «ЛК», BNS