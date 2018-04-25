Призрак «уберизации»

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По данным последнего квартала 2018 года, «Содра» сообщает, что доходы жителей страны увеличивались, особенно быстро росли небольшие зарплаты.

Средняя зарплата в конце последнего квартала 2018 года составила 934 евро. Это на 101 евро, или на 12% больше, чем в последнем квартале 2017 года. За квартал (по сравнению с июлем-сентябрем 2018 года) средняя начисленная и выплаченная зарплата выросла соответственно на 3,7% и на 3,3%.

Реальная заработная плата за квартал выросла на 2,2%, а за год она увеличилась на 6,2%. Средняя зарплата женщин в Литве все еще ниже, чем у мужчин. В четвертом квартале 2018 года средняя начисленная заработная плата брутто (до налогов) в Литве среди мужчин на 108,2 евро превышала средний показатель среди женщин, сообщил Департамент статистики.

Поскольку росли доходы, увеличились и взносы социального страхования, а с ними увеличились пособия по болезни и другие выплаты. «Содра» сообщает, что среднее пособие по безработице за месяц в течение года увеличилось на 15% – с 265 евро в конце 2017 г. до 305 евро в последнем квартале. Почти на треть возросло и число получателей пособия – с 45 100 в последнем квартале 2017 г. до 59 500 в тот же период 2018 г. Все больше людей пользуются правом на получение долгосрочного пособия по безработице.

Сократилось количество работающих с минимальной зарплатой. В декабре прошлого года меньше минимума получали 110 000 наемных работников – на 40 000 меньше, чем в декабре 2017 г. В 2017 г. сами за себя налоги платили 95 000 жителей. Еще 57 000 работали по бизнес-удостоверению. 2 из 3 самозанятых декларировали доходы меньше минимума.

Как отметила советник главы «Содры» Юлита Варанаускене, хотя за счет уменьшения числа людей, получающих минимальную зарплату, повысились доходы населения, но минус в том, что работодатели повышают зарплаты на столько, на сколько им говорят, но не больше.

Сейчас появляются новые кардинальные изменения, так называемая «уберизация» экономики. Этот термин произошел от названия американской компании Uber, которая разработала мобильное приложение для работы компаний по услугам перевозок. Но в результате изменились взаимоотношения поставщика и потребителя услуг, работающего и работодателя.

«С одной стороны, это увеличивает гибкость, с другой — уменьшает социальные гарантии. Это не только болезнь Литвы. Данные показывают, что стало меньше людей, которые прежде были наемными работниками, например, таксистов. Если посмотреть, что происходит, то видно, что половина из них стала работать на себя, через Uber и другие платформы. Это само по себе неплохо, гибкость формы, больше людей может работать и заработать. Но в такой ситуации доходы людей нестабильны, люди чувствительны к любым проявлениям финансовых неурядиц, у них меньше социальные гарантии, поскольку они платят меньше налогов, а некоторые не платят вообще – например, они не застрахованы на случай лишения работы или несчастья», – заметила Варанаускене.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ